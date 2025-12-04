Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Hugo Ferreira, andorrà a la Lliga Multisegur, celebrant el seu gol amb la selecció sub21 contra Irlanda. | FAF
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol nacional

L’objectiu a futur: augmentar el nombre d’andorrans a les lligues nacionals i que els clubs siguin més professionals

La Federació Andorrana de Futbol estudia la fórmula per a poder-ho tirar endavant, tot i que no concreta si serà per a la pròxima temporada

El pla estratègic 2025/28 que aquest matí ha presentat la Federació Andorrana de Futbol (FAF) manté la voluntat d’incrementar el nombre de jugadors andorrans a les dues lligues nacionals. Així ho cita un dels principals eixos recollits en el bloc del desenvolupament elit dins del terreny de joc, en el qual també s’esmenta la intenció de fer ambdues divisions més competitives i que els clubs siguin cada vegada més professionals.

Respecte al primer cas, el director tècnic de la FAF, Eloy Casals, ha reconegut estar estudiant la fórmula per a poder-ho tirar endavant, tot i que no ha pogut concretar si serà per a la pròxima temporada. En tot cas, ha assenyalat que “hem de trobar l’equilibri amb els clubs perquè tots ho puguem assumir i sigui beneficiós, sobretot per als jugadors andorrans”, i ha posat d’exemple models d’altres països, com les places amb sub21 o comptar amb un mínim de jugadors nacionals en plantilla.

“El problema no són els 10 clubs [xifra actual, sumant al Pas de la Casa, a Primera Divisió], és trobar l’equilibri esportiu i financer” – David Rodrigo

Per a fer la Lliga Multisegur Assegurances i la Lliga Grup Pirineu amb formats més competitius, també s’està cercant la millor fórmula. “Alguns canvis”, s’ha referit Casals, que es tractaran amb tots els conjunts per veure si són o no viables. Qüestionats per un possible retorn a l’antic format amb menys equips vists el seguit de problemes que han succeït enguany, el secretari general de la FAF, David Rodrigo, s’ha limitat a comentar que “el problema no són els 10 clubs [xifra actual, sumant al Pas de la Casa, a Primera Divisió], és trobar l’equilibri esportiu i financer”.

D’aquí, i relacionat amb afers com els impagaments ocorreguts al Ranger’s, que des de l’ens reclamin més professionalització als equips. “Necessiten un gestor real, no només un aficionat”, ha exclamat el president, Fèlix Álvarez. En relació, el mandatari també ha exposat que la casuística relacionada amb Immigració continua igual amb el darrer decret, si bé ha exposat que continuen mantenint converses amb el Govern per a establir un règim específic per a l’esport.

El fulletó de la Lliga Multisegur Assegurances arriba a les acaballes: el Pas de la Casa queda finalment expulsat

Llegir
