La selecció sub21 dona la ‘campanada’, signa la revenja contra Irlanda i suma la segona victòria del Preeuropeu (4-0)

Com ja ho va fer el passat octubre contra el Kazakhstan, la selecció sub21 ha tornat a vèncer a l’Estadi Nacional un partit de la fase de classificació de l’Eurocopa. I de quina manera. Ho ha fet contra Irlanda per 4-0, revenjant el matx que es va jugar al setembre al Tallaght Stadium de Dublín i que va cloure amb un 1-0.
En un inici el domini ha estat visitant, i abans dels 10 minuts han gaudit d’alguna ocasió que la defensa tricolor ha tallat. No ha estat fins al quart d’hora que ha arribat la primera amb cara i ulls, per als pirenaics i amb diana. Àlex Cornella ha fet una centrada des de l’esquerra que Ot Remolins ha acompanyat al segon pal avançant-se al seu marcador, la pilota ha superat a Noah Jauny i sobre la línia l’ha empès tot sol Gerard Solà per fer pujar l’1-0. Just després, els de James Crawford l’han tingut per igualar a la sortida d’un córner que Conor McManus ha rematat al primer pal per enviar-la fora (18′).
La sorpresa ha arribat en ben poc. Hugo Ferreira s’ha fet amb un refús a tres quarts, ha avançat i, escorçat des de fora de l’àrea, ha col·locat l’esfèrica al pal llarg per signar un autèntic golàs (22′). A partir de llavors, tot i que la possessió ha continuat sent irlandesa, els andorrans s’han agradat, en bona mesura passant pels peus del migcampista de l’FC Santa Coloma. La imatge en defensa dels d’Eloy Casals ha anat incrementant, i abans de tancar la primera meitat només s’ha vist una acció dels rivals. Ha estat al 34′, amb una sacada de banda en llarg, en atac, que Jacob Devaney ha engaltat amb una volea després de topar un defensa per xutar a l’exterior de la xarxa.
A la represa, el 3-0. Ferreira ha tret un córner per a Arón Rodrigo, qui des de la frontal ha provat sort amb un tir que ha topat amb la defensa irlandesa i Ian Olivera, el més llest de la classe, s’ha fet amb el refús dins l’àrea per no fallar el mà a mà (49′). Els illencs ho han continuat intentant, i quan faltava mitja hora han carregat molt més camp contrari. Però, no han gaudit d’arribades de perill. Només una de Mason Melia al 67′, rematant de cap un córner i acabant fora.
Al 70′, Solà ha pogut fer el quart en rebre una passada lateral, però la defensa visitant li ha negat. De totes maneres, dos minuts més tard, el davanter de l’Osca B ha transformat un penal comès sobre Nil Boutarfas –Jauny l’ha empès quan ja tenia la pilota a les mans– per fer pujar el definitiu 4-0, el marcador més voluminós mai assolit pel combinat sub21. Això sí, abans del xiulet final, Marc de Castro ha evitat la diana irlandesa.
Amb els tres punts, Andorra ascendeix fins a la quarta posició del grup D, superant a Moldàvia i el Kazakhstan –amb un i dos duels menys, respectivament–. El pròxim compromís tricolor del total de tres que resten, cal recordar, serà el març de l’any vinent contra Anglaterra.