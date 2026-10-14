Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Serrano, durant el partit del darrer cap de setmana entre el Casa de Portugal i l'FC Santa Coloma. | Casa de Portugal
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol nacional

La Lliga Multisegur Assegurances es cobra el primer entrenador: el Casa de Portugal destitueix Àlex Serrano

Artífex de l'ascens la temporada passada, deixa la banqueta després de sumar només un punt de 12 possibles i Albert Gómez serà el seu substitut

En només quatre jornades, la Lliga Multisegur Assegurances ja s’ha cobrat la primera víctima a les banquetes. Es tracta d’Àlex Serrano, fins ara entrenador del Casa de Portugal qui, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, ha estat destituït del càrrec. La decisió (s’ha de fer oficial aviat) posa fi a l’etapa del tècnic al capdavant del conjunt capitolí, del qual va ser l’artífex de l’ascens, la temporada passada, a la màxima categoria del futbol nacional.

Així mateix, les fonts consultades per aquesta casa han apuntat que el substitut serà Albert Gómez, entrenador català amb una àmplia trajectòria al futbol andorrà. Gómez va arribar al Principat l’any 2020 per incorporar-se al futbol base de l’FC Andorra, on posteriorment va exercir de cap de metodologia del primer equip. Després va passar per les banquetes de l’Atlètic d’Escaldes, la UE Sant Julià i l’FC Ordino, a més de dirigir la selecció sub16. La seva darrera experiència va ser a l’FC Santa Coloma, conjunt al qual es va incorporar el setembre del 2025 en substitució de ‘Fede’ Bessone i del qual va desvincular-se dos mesos després.

En tot cas, l’inici de curs del Casa de Portugal ha estat marcat per la manca de victòries. Després d’estrenar-se amb un empat contra el Ranger’s (1-1), ha encadenat tres derrotes consecutives davant l’FC Ordino (3-2), l’Atlètic d’Escaldes (0-3) i l’FC Santa Coloma (5-0). Amb només un punt de 12 possibles, tres gols a favor i 12 en contra, l’equip ocupa la vuitena posició de la classificació i empata amb el Carroi, el qual ocupa ara per ara la promoció de descens. Per sota, l’Sporting d’Escaldes, amb zero punts.

Àlex Serrano

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Govern torna a defensar la signatura de l’Acord abans del referèndum i insisteix que «no estem enganyant la ciutadania»
Convocada una concentració per exigir que el referèndum sobre l’Acord amb la UE se celebri abans de la signatura
Concòrdia, l’USdA i Som Veïns se sumen a la protesta ciutadana per l’Acord: «No es pot començar la casa per la teulada»

2 respostes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Lliga Endesa
  • 10/10/2026
  • 19:30
  • Fora de casa

Unicaja de Màlaga

92

MoraBanc Andorra

84

  • 26/09/2026
  • 19:30
  • Pavelló Toni Martí

MoraBanc Andorra

85

Obradoiro

90

  • 06/09/2026
  • 12:30
  • Complex Esportiu d'Encamp

MoraBanc Andorra

96

Barça

101

LaLiga Hypermotion
  • 11/10/2026
  • 14:00
  • Nou Estadi de la FAF

FC Andorra

1

Castelló

0

  • 04/10/2026
  • 21:00
  • Fora de casa

Sabadell

0

FC Andorra

0

  • 26/09/2026
  • 16:15
  • Fora de casa

Granada

2

FC Andorra

3

Lliga Multisegur
  • 11/10/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Ranger's

3

Carroi

0

  • 11/10/2026
  • 14:00
  • Estadi Nacional

Penya Encarnada

2

Sporting d'Escaldes

0

  • 11/10/2026
  • 17:00
  • Estadi Nacional

FC Santa Coloma

5

Casa de Portugal

0

  • 11/10/2026
  • 20:00
  • Estadi Nacional

Atlètic Escaldes

1

Esperança

1

  • 10/10/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

FC Ordino

0

Inter Escaldes

4

Notícies relacionades
  • Esports
Netflix adquireix els drets exclusius per retransmetre el pròxim Mundial de futbol, el del 2030, a Andorra i Espanya
  • Esports
Tabak admet que el MoraBanc encara no està al nivell i reclama millorar els aspectes bàsics per guanyar a Badalona
  • Esports
L’Inter d’Escaldes ja ha fet història, però encara li queda un periple a través de la Conference per continuar somiant
Entrevistes esportives
Koldo Álvarez de Eulate
Seleccionador nacional de futbol
Berta Miquel
Gimnasta rítmica
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu