La Lliga Multisegur Assegurances es cobra el primer entrenador: el Casa de Portugal destitueix Àlex Serrano

En només quatre jornades, la Lliga Multisegur Assegurances ja s’ha cobrat la primera víctima a les banquetes. Es tracta d’Àlex Serrano, fins ara entrenador del Casa de Portugal qui, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, ha estat destituït del càrrec. La decisió (s’ha de fer oficial aviat) posa fi a l’etapa del tècnic al capdavant del conjunt capitolí, del qual va ser l’artífex de l’ascens, la temporada passada, a la màxima categoria del futbol nacional.
Així mateix, les fonts consultades per aquesta casa han apuntat que el substitut serà Albert Gómez, entrenador català amb una àmplia trajectòria al futbol andorrà. Gómez va arribar al Principat l’any 2020 per incorporar-se al futbol base de l’FC Andorra, on posteriorment va exercir de cap de metodologia del primer equip. Després va passar per les banquetes de l’Atlètic d’Escaldes, la UE Sant Julià i l’FC Ordino, a més de dirigir la selecció sub16. La seva darrera experiència va ser a l’FC Santa Coloma, conjunt al qual es va incorporar el setembre del 2025 en substitució de ‘Fede’ Bessone i del qual va desvincular-se dos mesos després.
En tot cas, l’inici de curs del Casa de Portugal ha estat marcat per la manca de victòries. Després d’estrenar-se amb un empat contra el Ranger’s (1-1), ha encadenat tres derrotes consecutives davant l’FC Ordino (3-2), l’Atlètic d’Escaldes (0-3) i l’FC Santa Coloma (5-0). Amb només un punt de 12 possibles, tres gols a favor i 12 en contra, l’equip ocupa la vuitena posició de la classificació i empata amb el Carroi, el qual ocupa ara per ara la promoció de descens. Per sota, l’Sporting d’Escaldes, amb zero punts.
2 respostes
Consolidat a primera, un enginyer del futbol 😉 cap a casa pero no de Portugal a la teva.
Bryan míster ya!