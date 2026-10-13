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  • El trofeu del Mundial de futbol. | Reuters
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol

Netflix adquireix els drets exclusius per retransmetre el pròxim Mundial de futbol, el del 2030, a Andorra i Espanya

La plataforma retransmetrà els 104 partits, tot i que a Espanya també s'oferiran alguns encontres en obert a través d'una cadena a determinar

Netflix ha anunciat aquest dimarts l’adquisició dels drets audiovisuals exclusius de la Copa Mundial de la FIFA del 2030 per a Andorra i Espanya, una operació que permetrà a la plataforma retransmetre en directe els 104 partits de la competició. Segons ha informat la mateixa companyia, la cobertura inclourà programes previs, espais durant els descansos i anàlisis posteriors als encontres, així com resums diaris i continguts especials. El Mundial, el qual se celebrarà del 8 de juny al 21 de juliol del 2030, commemorarà el centenari de la primera edició, disputada el 1930 a l’Uruguai, i tindrà Espanya, Portugal i el Marroc com a principals països organitzadors, amb tres partits commemoratius a l’Argentina, el Paraguai i l’Uruguai.

Tanmateix, l’exclusivitat de Netflix no impedirà que alguns partits es puguin veure gratuïtament a Espanya. En aquest sentit, l’acord preveu l’emissió en obert d’un encontre per jornada, així com de tots els compromisos de la selecció espanyola, les dues semifinals i la final, mitjançant una cadena nacional que encara no s’ha anunciat. Ara bé, la companyia no ha concretat si aquestes condicions d’accés gratuït també s’aplicaran al Principat.

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