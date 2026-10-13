La majoria ajorna el viatge a la Xina per evitar que la diplomàcia es pugui convertir en un «turisme parlamentari»

El viatge a la Xina per part d’una delegació queda en ‘stand-by’, almenys fins a la pròxima legislatura. I és que, després que Andorra Endavant acusés Demòcrates d’haver deixat passar una oportunitat de cooperació i tecnològica, la presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma, ha negat, en declaracions a El Periòdic, que la majoria parlamentària hagi rebutjat la invitació del país asiàtic, tot defensant que la decisió ha estat ajornar el desplaçament: «No és que hàgim refusat la invitació. L’agraïm, és una invitació molt pertinent i és un país molt important per a nosaltres», ha afirmat la demòcrata, indicant que la Comissió ja ha preparat una carta de resposta, consensuada amb els diferents grups parlamentaris i signada per ella mateixa, en la qual es traslladarà la voluntat de reprendre la invitació quan es constitueixi el nou Consell General.
«Estem al final del mandat i tenim moltes lleis a tràmit parlamentari que considerem una feina prioritària. També tenim compromisos internacionals, com l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, la Francofonia i altres organismes en què el Consell General és present i té una responsabilitat», ha continuat Coma, qui ha afegit que aquesta activitat limita, en gran manera, la disponibilitat dels actuals consellers per preparar un viatge d’aquestes característiques. Així, la presidenta de la comissió ha insistit que la decisió no respon únicament a la proximitat de les eleccions, sinó que «no consideràvem que fos el moment idoni per fer aquest viatge, perquè és un país molt important i, per tant, s’ha de preparar bé. Si ho haguéssim fet ara a correcuita, tampoc sé si la legislatura vinent hi hauria hagut algun seguiment».
«No consideràvem que fos el moment idoni per fer aquest viatge […] S’ha de preparar bé. Si ho haguéssim fet ara a correcuita, tampoc sé si la legislatura vinent hi hauria hagut algun seguiment» – Berna Coma
En aquest sentit, i qüestionada per possibles dates o nombre de consellers que integrarien la delegació, Coma ha remarcat que encara no s’havia arribat a concretar res: «Anar a la Xina, a un país d’aquestes característiques, necessitaria un temps de preparació, poder fer un programa com Déu mana, marcar uns objectius clars i saber quin retorn tindrem per al país», ha explicat, recordant que la cambra parlamentària manté diversos acords de cooperació amb altres institucions i que aquests intercanvis responen a objectius prèviament definits. «Quan fas aquesta cooperació interparlamentària, ha d’estar molt estipulada. Totes les relacions són benvingudes, però sempre hauríem de tenir uns objectius molt clars i una preparació que no hem tingut», ha afegit la demòcrata.
Tanmateix, i pel que a l’argument de la formació encapçalada per Carine Montaner sobre que la part xinesa assumia totes les despeses, Coma ha puntualitzat que «la política exterior la fa Govern, i això la Constitució ho deixa molt clar. El que fem des del Consell General és diplomàcia parlamentària, és a dir, intercanvis entre parlaments». En aquest sentit, doncs, i tot i reconèixer que en aquesta ocasió sí que la invitació incloïa les despeses del desplaçament, la parlamentària de la bancada de Demòcrates ha defensat que «aquests viatges llunyans han de tenir uns objectius molt concrets, perquè, si no, després podríem caure a l’altre costat, quan defenses la diplomàcia parlamentària i et diuen que te’n vas a fer turisme parlamentari».
«Aquests viatges llunyans han de tenir uns objectius molt concrets, perquè, si no, després podríem caure a l’altre costat, quan defenses la diplomàcia i et diuen que te’n vas a fer turisme parlamentari» – Berna Coma
Altrament, la presidenta de la Comissió d’Exteriors també ha posat el punt en el recorregut ‘institucional’ de la invitació, després que Andorra Endavant, de nou, qüestionés el temps transcorregut sense una resposta formal. Segons ha detallat, la proposta va arribar per correu electrònic durant l’estiu i es va abordar primer entre els presidents dels grups parlamentaris, i posteriorment a la Junta de Presidents, abans de traslladar-se a la comissió al setembre: «A nosaltres, a la comissió, ens va arribar al setembre i ja hem intentat ser tan àgils com ha estat possible, però sempre hi ha dificultats per convocar una comissió perquè hi sigui tothom», ha indicat Coma, qui ha avançat que s’inclourà una disculpa pel retard en la resposta. «El primer que demanem són disculpes perquè ens van enviar la invitació al juliol i fins ara no donem resposta», ha precisat.
Així i tot, en ser qüestionada per les possibles conseqüències diplomàtiques de l’ajornament, Coma ha descartat que la decisió hagi de perjudicar les relacions amb el país asiàtic: «No ho crec. Govern fa trenta anys que manté relacions amb la Xina i són molt bones relacions», ha afirmat, recordant que l’any 2024 es va celebrar el trentè aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre tots dos països. «La pròxima legislatura tindran quatre anys al davant i podran organitzar-ho bé. Si aquesta invitació hagués arribat fa dos anys, hauria estat molt diferent», ha assenyalat, alhora que ha evitat entrar en una confrontació directa amb Andorra Endavant per les acusacions formulades: «Cada grup pot fer el que cregui convenient. El que hem de fer des de la majoria és defensar la nostra posició, i vam prendre aquesta decisió de manera justificada».