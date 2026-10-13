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  • Editorial

Cinc vides, una responsabilitat col·lectiva

Darrere les cinc temptatives de suïcidi que el telèfon 177 ha contribuït a evitar hi ha cinc persones que han trobat una resposta en un moment de vulnerabilitat extrema. Aquesta és la dimensió humana d’una dada que no s’ha de reduir a una estadística. La posada en marxa d’aquest servei i del xat juvenil ‘Tot bé?’ representa un avenç necessari en l’atenció a la salut mental, especialment perquè ofereix espais d’escolta a persones que sovint tenen dificultats per demanar ajuda. Tanmateix, disposar d’aquests recursos és només una part de la resposta. L’Estratègia nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi encara té 38 de les 49 accions pendents, una realitat que exigeix continuïtat, recursos i compromís institucional. La prevenció també passa per combatre l’estigma, detectar el patiment a temps i garantir una atenció accessible. Parlar del suïcidi amb responsabilitat, sense sensacionalisme ni silencis, és imprescindible, perquè darrere de cada trucada hi ha una persona que necessita ser escoltada, acompanyada i atesa.

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