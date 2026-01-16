Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Avui l’andorrana ha tingut jornada d’entrenament oficial a l’escenari de cursa. | Nordic Focus
Esquí de fons

La fondista tricolor, Gina del Rio torna a la Copa del Món amb la doble cita aquest cap de setmana a Oberhof

El dissabte és el dia per l’sprint en estil lliure o patinado i el diumenge, la cursa serà en clàssic i seran els 10km individuals

Després de l’aturada en finalitzar el Tour de Ski, la Copa del Món reprèn el seu camí amb la doble cita d’Oberhof, a Alemanya, on correrà Gina del Rio. Avui l’andorrana ha tingut jornada d’entrenament oficial a l’escenari de cursa, després que arribés a Oberhof des de Livigno, on ha estat entrenant els últims dies per preparar aquesta cita i continuar treballant el material amb l’equip.

A Oberhof hi haurà dues curses, dissabte i diumenge. El dissabte és el dia per l’sprint en estil lliure o patinador, amb les classificacions a les 13:35 hores, mentre que les finals estan previstes per les 16:05 hores. Ja el diumenge, la cursa serà en clàssic i seran els 10km individuals. Aquí la cursa femenina en què hi serà Del Rio començarà a les 12:55 hores. Per la seva part, Irineu Esteve continua amb la seva recuperació a casa, per tal d’estar preparat per les pròximes cites, i sobretot tenint en ment els Jocs Olímpics d’hivern.

