  Galimany, membre de l'FGA. | FGA
La Federació de Golf, satisfeta per l’entrada del golf al programa dels Jocs dels Petits Estats de Mònaco

El seu president assenyala que "farà que connecti amb una audiència més diversa, ja que abans no tenia aquesta possibilitat"

El president de la Federació de Golf d’Andorra (FGA), Gabriel Guerrero, ha valorat “molt positivament l’entrada del golf com a disciplina en els Jocs dels Petits Estats de Mònaco del 2027”. En aquest sentit, ha afegit que “creiem que és un pas endavant per complementar uns Jocs farcits de diferents disciplines esportives”. Sobre el benefici que pot treure el golf, el president de l’FGA ha explicat que “farà que connecti amb una audiència més diversa, ja que abans no tenia aquesta possibilitat”.

En l’aspecte purament esportiu, les medalles de bronze i plata en els Europeus Shield del 2024 i 2025 comporta que “sigui una oportunitat per l’FGA per promoure el golf andorrà fora de les nostres fronteres i inspirar el nostre equip de tecnificats i promoure el talent dins dels programes de tecnificació que estem promocionant”.

Sobre les possibilitats que tenen els andorrans en participar, Guerrero deia que “estarem atents a veure quines seran les mínimes per competir i estudiarem amb profunditat quina pot ser la participació del golf andorrà a Mònaco 2027”.

Els Jocs dels Petits Estats de Mònaco de l’any vinent incorporaran el golf mentre el bàsquet quedarà fora del calendari

