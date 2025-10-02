La FAF es fa enrere: l’entitat reobre les instal·lacions 24 hores després d’anunciar un tancament total

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha informat aquest dijous que es restableix la normalitat en totes les activitats futbolístiques i que es reobren les instal·lacions sota la seva gestió. Segons ha comunicat l’entitat, la superació de la situació viscuda els darrers dies ha permès recuperar les condicions necessàries per al desenvolupament habitual de l’activitat esportiva. Això, remarquen, aporta estabilitat jurídica tant als clubs afiliats com a la resta d’agents implicats.
La FAF ha volgut agrair la voluntat de les autoritats competents de trobar solucions que permetin l’inici de la Lliga Multisegur Assegurances. En el mateix sentit, l’ens ha valorat positivament el diàleg mantingut en les últimes hores i les mesures adoptades, les quals han contribuït a recuperar la normalitat “en un entorn de confiança institucional”.
L’organisme federatiu ha reiterat la seva disposició a continuar treballant conjuntament amb les institucions per establir un marc jurídic estable que doni suport al creixement ordenat i sostenible de l’esport al Principat.
Finalment, la FAF ha agraït la comprensió i el compromís de tota la comunitat futbolística durant el “breu període de pausa”, i ha refermat el seu compromís amb el desenvolupament del futbol andorrà, assegurant que totes les activitats es duran a terme sota els estàndards més alts de seguretat, qualitat i professionalitat.