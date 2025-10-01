La FAF aturarà a partir de demà totes les lligues i entrenaments fins que no es resolgui la problemàtica amb les quotes

El que havia de ser una reunió entre la Federació Andorra de Futbol i els clubs per decidir si la Lliga Multisegur Assegurances continuava ajornada ha acabat molt més enllà. Finalment, no només la competició ha quedat aturada, sinó que tota l’activitat de la mateixa FAF –lligues i entrenaments, tant de futbol com de futbol sala– quedaran en ‘stand-by’ a partir de demà fins que no es pugui resoldre l’afer amb les quotes. En aquest sentit, el president de l’ens, Fèlix Álvarez, ha carregat contra el Govern “després de veure els darrers incidents”, evidentment, amb Immigració.
“Hi havia una sèrie d’acords que no s’han complert”, ha lamentat Álvarez. “Ens van dir que respectarien la normativa de l’anterior llei –la qual demanava quatre anys d’experiència laboral, i no sis–, i no ha estat així. A l’inici de la temporada no es poden fer aquests canvis perquè els clubs ja tenien feta tota la logística amb l’anterior llei, i molts no poden complir l’actual”, ha incidit, assegurant que aquesta mesura no se’ls va comunicar des de l’Executiu quan es van reunir. De fet, en la majoria dels permisos extracomunitaris de la cinquantena que resten pendents succeeix aquesta problemàtica. Això sí, els ha agraït la rapidesa amb la qual es va fer el decret específic per a futbolistes professionals, tot i que aquest “ens ha modificat moltes de les normes anteriors”.
Del total dels 10 conjunts de la màxima competició futbolística nacional, ara per ara hi ha dos clubs que no arriben al mínim de 16 inscripcions, però també n’hi ha d’altres que a aquesta xifra arriben “justos”. Amb tot, per reprendre l’activitat demanen “que ens tractin els dossiers amb l’anterior llei i que ens acceptin els contractes que ja teníem entrats a Immigració”. Això encara no ho han traslladat a Govern, però en futur ben pròxim, ha assegurat el president, s’hauran de reunir per tractar-ho “i veure quina solució ens donen”.
“Això no passa a cap país d’Europa”
Clar i concís: “I tant”. Aquesta ha estat la resposta del mandatari preguntat per si la UEFA ha mostrat preocupació. “Això no passa a cap país d’Europa, només a Andorra”, els van citar des de l’organisme europeu. Si bé l’aturada d’activitat de la FAF no afecta la selecció nacional, la qual “podrà entrenar”, la situació afecta jugadors internacionals que disputen la Multisegur els quals encara no han competit i, per tant, “no tenen ritme de partit”. I el cap de setmana vinent, el combinat de Koldo Álvarez visita Letònia per la fase de classificació del Mundial. També afecta l’FC Andorra, que aquest dissabte hauria de rebre el Leganés (18.30 hores), ja que, reprenent el fulletó de l’estiu, es tornen a quedar sense estadi.
Un canvi de format
Qüestionat per aquest darrer aspecte, i no tenir cap data definida pel tret de sortida de la lliga nacional, Álvarez no ha tancat la porta a un canvi de format, malgrat que és un tema que han deixat a l’espera de possibles solucions. “Hem plantejat que anirem pas a pas i depenent de quan tinguem tots els jugadors disponibles. Si comencem el cap de setmana del 18 i 19 d’aquest octubre, ja veurem com ho enfoquem”, ha proferit. Aquesta, de fet, ha estat una decisió unànime dels assistents a la reunió perquè “ha de ser en benefici de tothom”.
Màxima preocupació
“La preocupació és màxima”, ha alertat Álvarez respecte si al que va passar ahir amb jugadors del Penya Encarnada es repeteixi. “No esperàvem una inspecció quan hi havia aquesta situació, la qual no s’hauria donat si haguéssim pogut entrar tots els dossiers”, ha afegit.