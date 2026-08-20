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  • La directora d’AGF Genuine Experiences, Conxita Esteve, i la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya al Principat, Anna Vives. | Generalitat de Catalunya
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esport inclusiu

La directora d’AGF Genuine Experiences visita el país per explorar vies de col·laboració amb projectes d’inclusió

És una de les principals impulsores d’iniciatives com LaLiga Genuine i Be My Referee, projecte que forma persones per exercir com a àrbitres

La directora d’AGF Genuine Experiences, Conxita Esteve, ha visitat aquest dimecres Andorra, on s’ha reunit amb la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya, Anna Vives, per explorar possibles vies de col·laboració en matèria d’inclusió esportiva. La trobada ha estat una de les reunions que Esteve ha mantingut durant la seva visita al país, en el marc de la seva activitat vinculada a la promoció de projectes d’esport inclusiu.

Cal citar que Esteve és una de les principals impulsores d’iniciatives com LaLiga Genuine, una competició de futbol inclusiu que compta amb equips formats per persones amb discapacitat intel·lectual, i Be My Referee, un projecte que forma persones amb discapacitat intel·lectual per exercir com a àrbitres de futbol. En el cas de LaLiga Genuine, Andorra ja hi té representació a través de l’FC Andorra, el qual compta amb un equip que participa en aquesta competició.

La visita i la reunió han permès abordar possibles línies de col·laboració amb el Principat en l’àmbit de l’esport inclusiu, així com conèixer de prop projectes que busquen ampliar la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual en diferents àmbits de l’activitat esportiva.

L’FC Andorra estarà present al Mundial Genuine que se celebrarà a finals d’aquest mes a Houston, als Estats Units

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