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  • Un dels participants de la prova cross-country short track d'enguany. | Pal Arinsal
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Ciclisme de muntanya

Pal Arinsal ja té dates per a la 12a edició de la Copa del Món de BTT, la qual se celebrarà del 8 a l’11 de juliol del 2027

L'estació serà la sisena parada d'un circuit de 10 proves i tornarà a reunir les habituals disciplines de descens, cross-country olímpic i short track

La Copa del Món UCI de BTT tornarà a Pal Arinsal del 8 a l’11 de juliol del 2027, segons el calendari oficial de les WHOOP UCI Mountain Bike World Series que ha fet públic Warner Bros. Discovery Sports. L’estació de la Massana acollirà la sisena prova d’un circuit internacional format per 10 cites repartides en vuit països i dos continents, amb la participació dels principals especialistes del ciclisme de muntanya. La competició tornarà a incloure les tres disciplines habituals: cross-country short track, cross-country olímpic i descens.

Cal recordar que Pal Arinsal ja va anunciar la continuïtat de la competició al Principat durant tres anys més, fins al 2029, representant la cita del 2027 la 12a edició de la Copa del Món organitzada a l’estació, la qual també ha estat escenari dels Campionats del Món de la disciplina en dues ocasions. Pel que fa al calendari, la temporada començarà del 21 al 23 de maig a Nové Město na Moravě, a la República Txeca, abans de continuar per Loudenvielle-Peyragudes i Les Gets, a França; Saalfelden-Leogang, a Àustria, i La Thuile, a Itàlia. Després, el circuit arribarà a Andorra, on se celebrarà l’última competició abans d’una aturada de sis setmanes.

Així doncs, l’activitat es reprendrà el 20 d’agost a Lenzerheide, a Suïssa, i continuarà a Val di Sole, a Itàlia, abans de traslladar-se a l’Amèrica del Nord per disputar les dues últimes proves de la temporada als Estats Units i al Canadà. Tanmateix, i més enllà de la competició esportiva, val a dir que l’edició del 2026 va generar 382 notícies publicades, prop de 187 milions d’impactes mediàtics i un valor publicitari estimat de gairebé tres milions d’euros. En l’àmbit digital, l’esdeveniment va registrar prop de 38 milions d’impactes, segons les dades facilitades per l’organització.

Jenny Rissveds i Bjorn Riley coronen el cross-country short track de l’11a Copa del Món de BTT de Pal Arinsal

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