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  • Diego Díaz celebrant el seu gol. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Copa del Rei

L’FC Andorra supera amb solvència el primer escull de la Copa del Rei amb una golejada a domicili davant el Varea

Díaz obre el marcador amb un golàs per l'escaire i Rijkhoff i Quintana sentencien a la represa per segellar el pas dels tricolor a la segona ronda (0-3)

L’FC Andorra ha superat el primer escull de la Copa del Rei i ha aconseguit el bitllet per a la segona eliminatòria després d’imposar-se al CD Varea, conjunt de Logronyo que milita a Tercera RFEF. Els pirenaics han fet valer la diferència de categoria en un duel prou disputat a Las Gaunas i han començat amb bon peu la seva vuitena participació consecutiva al torneig del KO.

Val a dir que les primeres aproximacions han estat locals, i una s’ha quedat a ben poc de pujar al marcador quan Iker Fernández, després d’una jugada assajada en un servei de banda, s’ha topat amb el pal (6′). Abans, una segona jugada després d’una falta ha obligat a Nico Ratti, estrenant-se oficialment aquest curs, a intervenir (4′). Els tricolor, en tot cas, han continuat sent dominadors de la pilota a la recerca d’espais al bloc baix riojà, però en un inici gaudint de rematades que no han suposat gens de perill.

Marc Domènech, durant el partit. | @FCANDORRA

La història ha canviat quan el porter italoargentí ha hagut de tornar a aparèixer per aturar una falta llunyana de Juan Herreros (24′), a la qual ha replicat un Diego Díaz que, si bé s’ha topat amb el porter rival, seria després el protagonista del primer gol de la nit. Aquest ha arribat just passada la mitja hora, quan s’ha quedat tot sol a la frontal i, amb l’esquerra, ha enviat l’esfèrica directament a l’escaire (32′). Amb unes quantes aproximacions, totes elles dels de Carles Manso menys una del quadre de la barriada, s’ha enfilat camí cap als vestidors.

A la represa, una gran combinació entre Marc Domènech i Nacho Quintana ha clos amb aquest darrer fent una passada perquè Julian Rijkhoff, després d’un gran moviment per desfer-se del seu parell, marquès en el mà a mà (49′). A partir de llavors, els logronyesos han pressionat més amunt, i si bé han fet també un pas endavant quant a joc, les arribades han continuat sent dels del Principat. En tot cas, amb comptagotes. Així fins al 70′, quan Quintana ha rebut a la mitja lluna i ha anotat pel primer pal el definitiu 0-3.

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