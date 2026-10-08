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  • Un moment de la cursa de l'any passat. | Comú d'Escaldes-Engordany
El Periòdic d'Andorra
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Cursa urbana

La Cursa 3 Ponts d’Escaldes-Engordany celebrarà la tercera edició el pròxim dissabte dia 31 oferint dos traçats

Els interessats poden fer la inscripció des d'avui mateix, amb un preu de tres euros per al recorregut popular i de 10 euros per al competitiu

La zona històrica d’Escaldes-Engordany tornarà a convertir-se en escenari de la Cursa 3 Ponts, la qual enguany arriba a la seva tercera edició. La cita, impulsada pel comú escaldenc, se celebrarà el dissabte 31 d’octubre amb la voluntat de consolidar una proposta que combina activitat física, participació ciutadana i descoberta del patrimoni de la parròquia. La prova manté així l’essència amb què va néixer, apropar l’esport a diferents públics i convidar els participants a conèixer la zona històrica d’una manera diferent.

La consellera d’Esports d’Escaldes-Engordany, Laura López, ha destacat que «la prova es fa en un espai privilegiat com és la part històrica de la parròquia i els tres ponts recentment rehabilitats». Així mateix, ha animat els participants a córrer disfressats i ha avançat que hi haurà animació al llarg de tot el recorregut. Per la seva banda, la tècnica del departament d’Esports, Ana Campoy, ha detallat que s’ofereixen dos traçats pensats per a diferents perfils de participants. El recorregut popular, de 2,5 quilòmetres, tindrà la sortida a les 18.00 hores i està concebut com una prova no competitiva, oberta a corredors de totes les edats.

Una hora més tard, a les 19.00 hores, serà el torn dels corredors que s’inscriguin a la cursa llarga, amb un recorregut més exigent, de 3.250 metres, el qual comptarà amb cronometratge oficial. Tant la sortida com l’arribada de les dues proves estaran situades al Prat del Roure, punt en el qual es farà una xocolatada popular per tancar la festa. Els interessats poden fer la inscripció des d’avui mateix al web www.e-e.ad, amb un preu de tres euros per al recorregut popular i de 10 euros per al competitiu.

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