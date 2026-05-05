Les entrades per a la Copa del Món de BTT que Pal Arinsal acollirà el pròxim mes de juliol ja estan a la venda

El compte enrere ha començat. La temporada de les UCI MTB World Series 2026 va arrencar el passat cap de setmana a Corea del Sud i ara Andorra es prepara per acollir la seva 11a edició del 9 al 12 de juliol. En aquest sentit, les entrades ja es poden adquirir a través de la web oficial de la Copa del Món amb quatre modalitats de passi d’entre un i quatre dies.
Amb tot, l’elit mundial de la BTT es jugarà els punts en tres disciplines. El programa arrencarà el dijous dia 9 amb els entrenaments i l’endemà arribaran les primeres finals de Short Track (XCC) i les qualificacions de Descens (DHI). Ja dissabte serà el torn de les grans finals d’aquesta darrera disciplina, i diumenge el Cross-Country (XCO) posarà el punt final a l’edició.
Els infants fins a 6 anys podran accedir gratuïtament acompanyats d’un adult i amb document d’identificació, mentre que els titulars dels forfets de temporada de Grandvalira Resorts (Andorra Pass, Nord Pass i Bike Pass) també podran gaudir de l’esdeveniment sense cost addicional. Així mateix, la cita vol ser accessible a tots els públics, per la qual cosa les persones amb diversitat funcional podran accedir gratuïtament i anar acompanyades d’una persona, qui haurà d’adquirir la seva pròpia entrada.