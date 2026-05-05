  La cita a l'estació massanenca, en la seva edició del 2024. | Pal Arinsal MTB World Series
El Periòdic d'Andorra
Cita internacional

Les entrades per a la Copa del Món de BTT que Pal Arinsal acollirà el pròxim mes de juliol ja estan a la venda

L'esdeveniment vol ser accessible a tots els públics, per la qual cosa les persones amb diversitat funcional podran accedir gratuïtament

El compte enrere ha començat. La temporada de les UCI MTB World Series 2026 va arrencar el passat cap de setmana a Corea del Sud i ara Andorra es prepara per acollir la seva 11a edició del 9 al 12 de juliol. En aquest sentit, les entrades ja es poden adquirir a través de la web oficial de la Copa del Món amb quatre modalitats de passi d’entre un i quatre dies.

Amb tot, l’elit mundial de la BTT es jugarà els punts en tres disciplines. El programa arrencarà el dijous dia 9 amb els entrenaments i l’endemà arribaran les primeres finals de Short Track (XCC) i les qualificacions de Descens (DHI). Ja dissabte serà el torn de les grans finals d’aquesta darrera disciplina, i diumenge el Cross-Country (XCO) posarà el punt final a l’edició.

Els infants fins a 6 anys podran accedir gratuïtament acompanyats d’un adult i amb document d’identificació, mentre que els titulars dels forfets de temporada de Grandvalira Resorts (Andorra Pass, Nord Pass i Bike Pass) també podran gaudir de l’esdeveniment sense cost addicional. Així mateix, la cita vol ser accessible a tots els públics, per la qual cosa les persones amb diversitat funcional podran accedir gratuïtament i anar acompanyades d’una persona, qui haurà d’adquirir la seva pròpia entrada.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

