‘Kostas’ Kostadinov veu el seu fixatge pel MoraBanc com una oportunitat per rescabalar-se: “Tinc 22 anys i vull jugar”

‘Kostas’ Kostadinov ha estat presentat oficialment aquest matí com a jugador del MoraBanc Andorra. Durant l’acte, s’ha mostrat molt content per aquests primers dies al Principat i ha assenyalat que el seu fixatge com a tricolor li suposa una oportunitat per rescabalar-se: “Tinc 22 anys i vull jugar, a Tenerife no ho vaig poder fer i em va doldre una mica […] Espero demostrar aquí del que soc capaç”.
I és que sota les ordres de ‘Txus’ Vidorreta, d’oportunitats poques. Enguany tan sols ha disputat quatre encontres amb una mitjana de 3’45 minuts, doncs ha tingut per davant homes com Giorgi Shermadini, Fran Guerra, Tim Abromaitis o Aaron Doornekamp. En tot cas, sap que al país ve com a referent de present i de futur. “Puc aportar moltes esmaixades, soc molt saltador, també al rebot, en físic i al joc tant interior com exterior”, ha citat el búlgar, tot i reconèixer que “faré el que em demanin”.
Demanat per la plantilla, l’aler pivot ha mencionat veure-la “molt bé i amb ganes”. En aquest sentit, ha apuntat que les posicions de 4 i 5 “són fortes”, i malgrat que “potser manca alguna cosa, crec que podrem guanyar molts més duels a partir d’ara”. Cal recordar que arriba procedent de La Laguna Tenerife, de qui s’ha desvinculat, i ha signat pel que resta de temporada i dues més. És a dir, fins al 2028.
Per la seva part, el General Manager del MoraBanc, Francesc Solana, ha elogiat Kostadinov i ha mencionat que és un fixatge que estava en ment des de feia temps. “És molt complet i polivalent, i ens ajudarà en qualsevol posició d’interior”, ha dit. També ha fet memòria de les vegades que s’ha enfrontat als pirenaics, la darrera, la segona jornada d’aquest curs.
“S’ha de millorar l’equip”
Aquesta ha estat una declaració de Solana, preguntat per possibles fixatges més enllà del de Kostadinov i de sortides. Cal recordar que el MoraBanc manté sempre un ull posat al mercat, i ara es continua en aquest procés de millora. “No puc preveure res”, ha proferit el GM del club, però ha reconegut que el rendiment individual d’alguns jugadors “no ha estat l’esperat”. De totes maneres, ha destacat que el nivell col·lectiu és bo: “Portem una bona línia i l’equip està creixent”.