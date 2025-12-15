Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El MoraBanc Andorra anuncia la incorporació de Konstantin Kostadinov. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc Andorra anuncia el fixatge de ‘Kostas’ Kostadinov i de moment no té previst incorporar ningú més

L'internacional per Bulgària, de 22 anys i 2,03 metres, arriba com una aposta de present i futur signant amb els tricolor per tres temporades

Després de la sortida de Ferran Bassas, el MoraBanc Andorra ha anunciat aquest matí la incorporació de Konstantin Kostadinov, qui ahir es va desvincular de La Laguna Tenerife i ha signat amb els tricolor per tres temporades. Internacional per Bulgària, amb 22 anys i 2,03 metres, arriba al Principat com una aposta de present i també de futur, doncs és considerat una de les joves promeses de l’ACB.

“És un perfil atlètic que destaca per treure avantatges des del joc sense pilota i finalitzant amb agressivitat per sobre el cèrcol”, han citat des del club pirenaic, fent especial èmfasi al seu component físic i a la capacitat rebotejadora a banda i banda de la pista. A més, compta amb la condició de jugador de formació, ja que amb 13 anys va aterrar a Espanya per realitzar tot aquest periple al planter del Reial Madrid, fins on s’hi va estar fins a sortir campió de l’Adidas Next Generation l’any 2021.

El MoraBanc i Ferran Bassas separen els seus camins i el BAXI Manresa anuncia la seva incorporació fins a final de curs

Llegir

Va fer posteriorment el salt al Palmer Alma Mediterránea –ara anomenat Fibwi Palma– de la LEB Or, en el qual va signar una mitjana de 9,8 punts i 4,1 rebots en 33 partits que van fer que el Tenerife li truqués a la porta. Va firmar llavors amb els illencs per cinc cursos com a aposta de futur, i els dos primers els va jugar cedit al Palència –on ara entrena Natxo Lezkano– i a l’Alacant, sempre a la segona categoria del bàsquet espanyol. A partir de la temporada anterior, va formar part dels esquemes de ‘Txus’ Vidorreta, però la presència de Giorgi Shermadini i de Fran Guerra li han minvat les opcions de sumar gaires minuts.

En aquest sentit, enguany tan sols ha disputat quatre encontres, amb una mitjana de 3’45 minuts per partit. En tot cas, es tracta d’un interior potent i a la vegada mòbil, i a la directiva andorrana en són conscients. “És una incorporació important”, ha citat el General Manager dels tricolor, Francesc Solana, afegint que es tracta d’un jugador jove però amb experiència a la lliga. “És un fitxatge de futur que ve a Andorra amb ambició per créixer”, ha completat.

Un mercat teòricament tancat

Val a dir que ‘Kostas’ Kostadinov és aler pivot. És a dir, no ve pas a substituir la marxa de Ferran Bassas. En tot cas, sí que ve com a recanvi de Justin McKoy, el primer nom apuntat a la llista de possibles sortides, en la qual també apareix Aaron Best, dos jugadors que no han acabat de donar el nivell esperat. Amb aquesta premissa, cal recordar que el MoraBanc manté sempre un ull al mercat, tot i que des del club han esmentat a EL PERIÒDIC que ara per ara no s’espera incorporar ningú més.

