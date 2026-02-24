Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Des de la seva incorporació ara fa dos mesos, el búlgar ha disputat nou partits de Lliga Endesa amb el conjunt andorrà, acumulant 37 punts. | Morabanc Andorra
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Bàsquet - ACB

Kostas Kostadinov, lesionat per temps indefinit després de patir un esquinç al turmell durant un entrenament

Segons ha detallat el club, el jugador búlgar no va poder completar el darrer entrenament de la setmana passada després de regirar-se el peu

El jugador del MoraBanc Andorra, Kostas Kostadinov, estarà unes setmanes al marge després que les proves mèdiques hagin confirmat que pateix un esquinç al turmell dret. Segons ha detallat el club, el jugador búlgar no va poder completar el darrer entrenament de la setmana passada després de regirar-se el peu, una acció que finalment l’obligarà a aturar-se i centrar-se en la recuperació.

D’aquesta manera, el jugador es quedarà al Principat per seguir el tractament i treballar amb l’objectiu de reincorporar-se als entrenaments tan aviat com sigui possible. El club, però, no ha especificat terminis concrets de baixa, a l’espera de veure l’evolució de l’esquinç.

La lesió arriba en un moment en què Kostadinov començava a trobar el seu espai dins la rotació tricolor. L’aler va arribar a mitjan de desembre per reforçar el joc exterior i aportar físic i energia, i des del seu debut ha anat sumant minuts de manera progressiva.

Des de la seva arribada a mitjan de desembre, Kostadinov ha disputat nou partits acumulant 37 punts, una mitjana de 4,1 per enfrontament, i un total de 129 minuts sobre la pista

Des de la seva incorporació ara fa dos mesos, el búlgar ha disputat nou partits de Lliga Endesa amb el conjunt andorrà, acumulant 37 punts, una mitjana de 4,1 per enfrontament, i un total de 129 minuts sobre la pista; és a dir, 16,1 per partit. En aquest tram també ha capturat 18 rebots i ha repartit dues assistències. El seu millor registre anotador amb la samarreta andorrana va arribar en els duels contra el Reial Madrid i el València Basket, en els quals va assolir 10 punts en tots dos enfrontaments.

Més enllà dels números, Kostadinov havia començat a consolidar-se com una peça útil en les rotacions, especialment per la seva capacitat atlètica i intensitat al darrere. Ara, l’objectiu immediat serà recuperar-se del tot per no tallar aquesta progressió i tornar a estar disponible en el tram decisiu de la temporada.

