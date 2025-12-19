Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Joan Plaza, en el darrer partit contra el Granada.
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - ACB

El MoraBanc vol mantenir la dinàmica amb l’aterratge de ‘Kostas’ Kostadinov: “És més cabdal del que em pensava”

L'equip tricolor visita el diumenge al Saragossa, conjunt de la 'mateixa lliga' que al seu feu només ha conegut la victòria en la jornada inaugural

El MoraBanc Andorra vol mantenir la dinàmica del triomf després d’assolir-lo la setmana passada a casa davant el Granada. Aquesta vegada, però, el repte serà lluny de les fronteres, a Saragossa, i amb l’aterratge d’un projecte de futur que també té molt a dir al present. “M’he trobat un jugador més cabdal del que em pensava”, ha citat el tècnic tricolor, Joan Plaza, envers ‘Kostas’ Kostadinov. “Ens pot donar coses diferents: situacions d’u contra u, carregar el rebot, defensivament és molt atlètic, generós…”, ha afegit.

Quant al diumenge (18.00 hores), cal esmentar que els aragonesos ocupen la 15a plaça amb un duel menys, el qual en cas de vèncer igualarien als pirenaics. “És un equip poderós, ben fet i que requerirà la nostra millor versió per intentar guanyar”, ha indicat Plaza, fent esment que compta amb jugadors veterans, talentosos i amb bones xifres. No és per a menys. Hi juga l’actual MVP de la lliga, Santiago Yusta, i el més alt, Khalifa Koumadje, a qui “estan traient molt profit”. Sota les ordres de Jesús Ramírez, és el segon conjunt més ràpid de la competició i destaca per ser molt poderós al rebot ofensiu i a l’hora de robar pilotes.

Això sí, també venen tocats. Si bé el darrer matx se’l van adjudicar, a casa només han vist la victòria en una ocasió, la primera jornada contra Baskonia. En tot cas, Plaza ha assenyalat que “quan ens donen una puntada al cul tots reaccionem amb més intensitat, concentració i capacitat”. L’entrenador català també ha deixat la porta oberta a noves incorporacions. “Tot el que vingui a millorar-nos, endavant”, ha dit, però ha deixat clar que treballa amb el que té i que amb el mercat no s’hi capfica.

‘Kostas’ Kostadinov veu el seu fixatge pel MoraBanc com una oportunitat per rescabalar-se: “Tinc 22 anys i vull jugar”

Fins a 11 permisos anul·lats i més de cinquanta expedients oberts en la lluita contra els casos de falsos fronterers
L’Executiu garanteix que l’Entry/Exit System “no comportarà cues” ni controls sistemàtics a les fronteres
El Govern admet una capacitat d’acció limitada davant els bloquejos agrícoles que afecten l’accés amb França

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra tancarà l’any contra un ‘coco’ de la lliga i tenint molt present que necessita cuidar els petits detalls
  • Esports
Cande Moreno entra al top30 al descens de Val-d’Isère i Carla Mijares és 23a a la Copa d’Europa disputada a Ahrntal
  • Esports
Roger Puig remunta a la segona mànega per cloure el gegant de la Copa del Món de Saint-Moritz amb una 14a posició
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
