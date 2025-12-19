El MoraBanc vol mantenir la dinàmica amb l’aterratge de ‘Kostas’ Kostadinov: “És més cabdal del que em pensava”

El MoraBanc Andorra vol mantenir la dinàmica del triomf després d’assolir-lo la setmana passada a casa davant el Granada. Aquesta vegada, però, el repte serà lluny de les fronteres, a Saragossa, i amb l’aterratge d’un projecte de futur que també té molt a dir al present. “M’he trobat un jugador més cabdal del que em pensava”, ha citat el tècnic tricolor, Joan Plaza, envers ‘Kostas’ Kostadinov. “Ens pot donar coses diferents: situacions d’u contra u, carregar el rebot, defensivament és molt atlètic, generós…”, ha afegit.
Quant al diumenge (18.00 hores), cal esmentar que els aragonesos ocupen la 15a plaça amb un duel menys, el qual en cas de vèncer igualarien als pirenaics. “És un equip poderós, ben fet i que requerirà la nostra millor versió per intentar guanyar”, ha indicat Plaza, fent esment que compta amb jugadors veterans, talentosos i amb bones xifres. No és per a menys. Hi juga l’actual MVP de la lliga, Santiago Yusta, i el més alt, Khalifa Koumadje, a qui “estan traient molt profit”. Sota les ordres de Jesús Ramírez, és el segon conjunt més ràpid de la competició i destaca per ser molt poderós al rebot ofensiu i a l’hora de robar pilotes.
Això sí, també venen tocats. Si bé el darrer matx se’l van adjudicar, a casa només han vist la victòria en una ocasió, la primera jornada contra Baskonia. En tot cas, Plaza ha assenyalat que “quan ens donen una puntada al cul tots reaccionem amb més intensitat, concentració i capacitat”. L’entrenador català també ha deixat la porta oberta a noves incorporacions. “Tot el que vingui a millorar-nos, endavant”, ha dit, però ha deixat clar que treballa amb el que té i que amb el mercat no s’hi capfica.