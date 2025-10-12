Koldo Álvarez valora l’empat aconseguit a Letònia i destaca “el creixement i la solidesa” de la selecció andorrana

L’entrenador de la selecció andorrana, Koldo Álvarez, ha valorat positivament el rendiment de l’equip després de l’empat aconseguit a Letònia. “Crec que hem fet un molt bon partit, sobretot en els primers 40 minuts”, ha assegurat el tècnic, qui ha destacat la solidesa del conjunt en l’inici del duel. Álvarez ha explicat que l’equip “sabia on podia robar i donar continuïtat cap endavant” i que s’ha mostrat còmode amb la pilota. Tot i això, ha lamentat que “en cinc minuts de la primera part i sobretot en la segona ho hem tirat tot”.
L’entrenador ha reconegut que els canvis del rival han complicat el joc interior i que “no hem sabut defensar la primera passada dins”, fet que ha generat ocasions en contra. Malgrat les dificultats, Álvarez s’ha mostrat satisfet amb la reacció del conjunt: “Hem tornat a créixer i fins i tot al final hem tingut opcions per poder marcar”. Així, ha destacat l’aportació dels carrilers en accions ofensives i ha remarcat que “l’equip ha fet bons minuts i ha crescut en aspectes treballats durant la setmana”.
Pel que fa als jugadors, Ian Olivera ha celebrat el punt aconseguit i el seu gol: “És un gran punt, on havíem de puntuar sí o sí en aquesta fase. L’objectiu era puntuar o guanyar”, ha explicat. El davanter ha relatat la seva diana: “M’ha caigut just al cap on podia rematar i he tingut molta sort de ficar-la”. També Moisés San Nicolás, autor de l’altre gol andorrà, s’ha mostrat orgullós pel treball del conjunt i per haver estrenat el seu compte golejador amb la selecció. “Portàvem tota la fase competint molt bé i no es pot demanar més a l’equip”, ha declarat. “És el meu primer gol amb la selecció, molt orgullós i sobretot per ajudar l’equip”, ha afegit. El defensa ha valorat que “tant el meu gol com el d’Ian i el treball de tot l’equip han estat espectaculars per sumar aquest punt”, el qual considera important dins de la fase de classificació.