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  • La ministra de Cultura, Mònica Bonell, i el director del departament de Política Lingüística, Joan Sans. | SFGA / JAViladot
Sergi Gil Bosch
Treu-ne suc

Els centres de català del país freguen els 20.000 usuaris després de gairebé triplicar la demanda en només un curs

Bonell, però, admet dificultats per poder trobar professors i apunta que «haurem d’incentivar que els estudiants estudiïn Filologia Catalana»

Neix la campanya ‘Vine als centres de català i treu-ne el suc‘, amb l’objectiu de donar a conèixer els centres de català com una alternativa i un complement als cursos presencials, dirigida especialment a les persones que es queden sense plaça en aquests cursos. Es preveu que la campanya estigui activa des del 14 de setembre fins al 16 d’octubre, amb una forta presència a les xarxes socials i al web. «El que farem és, cada curs o cada inici de curs, reprendre la campanya per anar recordant a tothom que hi ha les classes de català, però també els centres de català per poder vindre i aprendre la llengua», ha declarat la ministra de Cultura, Mònica Bonell.

Segons ha apuntat la també titular de la cartera ministerial de Joventut i Esports, s’ha detectat un fort augment del nombre d’usuaris als centres de català, tot assenyalant que «l’augment ha estat molt significatiu. Van passar de 7.586 usuaris a 19.941 usuaris entre els cursos 2024-2025 i 2025-2026». Un creixement que contrasta amb l’increment més lleu dels cursos presencials, els quals han passat de 1.599 a 1.672 usuaris.

Per altra banda, el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans, ha remarcat que «els centres permeten un aprenentatge guiat i flexible, amb el suport dels professors, sense necessitat de seguir uns dies i unes hores fixes». Addicionalment, ha assegurat que, tot i que «es mantenen les llistes d’espera», la demanda de cursos presencials no ha crescut i ho atribueix al model d’aprenentatge: «Estem convençuts que no creix perquè la fórmula de l’aprenentatge guiat ja està fent taca d’oli», tot remarcant que cada vegada són més els que coneixen les alternatives a l’aprenentatge presencial.

«Es tracta d’un espai on hi ha professionals de la llengua, on tu pots anar en el moment que vols, et dones d’alta com a usuari i treballes el nivell que et correspon» – Joan Sans

«Es tracta d’un espai on hi ha professionals de la llengua, on tu pots anar en el moment que vols, et dones d’alta com a usuari i treballes el nivell que et correspon, doncs, del B2, el C1, l’A1, nivells més inicials o nivells més avançats, amb tot un material que els professionals de l’àrea han elaborat i que treballen també a escala informàtica, amb les noves tecnologies», ha declarat Sans durant la presentació. A més, també ha volgut destacar que «els usuaris poden preparar els mateixos nivells i presentar-se als mateixos exàmens oficials».

Bonell també ha aprofitat la presentació de la campanya per anunciar que s’ampliaran els horaris dels centres: «Els usuaris que assisteixin a la Massana i Encamp podran fer el mateix horari que els usuaris que assisteixen al centre de català d’Escaldes-Engordany, que és de 08.30 a 20.30 hores. A Canillo passem de dos dies a tres dies a la setmana i al Pas de la Casa també s’amplia un dia».

Actualment, als centres hi treballen 23 professionals, tot i que des del Govern asseguren que encara queda una vacant per cobrir i assenyalen que es tracta d’un nombre suficient per donar resposta als horaris dels centres. Tanmateix, la ministra ha admès que hi ha dificultats per trobar docents: «Ens passa aquí a Andorra i està passant a Catalunya amb els professionals de llengua catalana. I haurem d’incentivar que els estudiants estudiïn Filologia Catalana perquè ara mateix, doncs, bé, és una feina demandada».

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