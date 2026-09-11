La Unió Sindical abandona el Pacte d’Estat en considerar que el referèndum no arribarà abans de les eleccions

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha decidit abandonar el Pacte d’Estat per l’Acord d’associació amb la UE davant la manca d’una data concreta per celebrar el referèndum abans de les pròximes eleccions generals. Així ho ha explicat a EL PERIÒDIC el secretari general de l’organització, Gabriel Ubach, qui ha remarcat que aquesta era la principal condició que el sindicat havia posat per formar-ne part: «Vam entrar al pacte amb una condició: que es fes el referèndum durant aquesta legislatura. Veiem que això no serà possible i, per tant, no jugarem aquest joc», ha apuntat Ubach, insistint que els interessos de qualsevol formació política són legítims, però «no poden passar per davant de la ciutadania andorrana».
En aquesta línia, el secretari sindical ha situat el punt d’inflexió en les darreres declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, sobre les dificultats perquè la consulta es pugui celebrar durant aquesta legislatura i, sobretot, en el fet que encara no s’hagi concretat quan tindrà lloc. «Ara ja hauria d’estar emplaçat hora i dia per poder fer aquest referèndum», ha defensat Ubach, qui ha reiterat que el posicionament de l’USdA no depèn del resultat que pugui sortir de les urnes: «Que surt que sí? D’acord. Que surt que no? També. El que no pot ser és enganyar la gent i anar-nos portant amb un “sí, sí, ja ho farem”. O es fa o no es fa», tot afegint que el compromís de celebrar la consulta va ser assumit pel mateix Espot.
Tanmateix, i tot i situar l’absència d’una data com el principal motiu de la sortida, Ubach també ha expressat discrepàncies amb la manera en què s’ha configurat l’Acord d’associació, si bé les situa «en un segon pla». «Sempre hem dit que aquest, per a nosaltres, no és el pacte d’associació del poble d’Andorra. Aquest és el pacte d’associació de Demòcrates per Andorra, de Ciutadans Compromesos i d’Unió Parlamentària amb la Unió Europea», ha indicat el secretari general de l’USdA, destacant que una votació favorable per part de la ciutadania faria tancar aquesta discussió: «Si s’hagués fet el referèndum i la gent hagués votat, callem la boca i s’ha acabat».
Altrament, la sortida del Pacte d’Estat no tanca completament la porta a un eventual retorn de l’USdA, i és que, en ser qüestionat sobre què faria el sindicat si Govern anunciés ara una data per celebrar la consulta abans dels comicis generals, Ubach ha evitat donar una resposta definitiva: «Primer volem saber dia i hora i, a partir d’aquí, en parlarem». Així, el secretari general ha lamentat que aquesta concreció no hagi arribat després de «mesos i mesos, per no dir anys» de debat i ha defensat que, si hi hagués voluntat política, encara hi hauria marge per organitzar la votació. «Abans de l’estiu, el mateix Govern va dir que ja començava a assentar les bases per fer aquest referèndum», ha asseverat Ubach.
«Sempre hem dit que aquest no és el pacte d’associació del poble d’Andorra. És el de Demòcrates, de Ciutadans Compromesos i d’Unió Parlamentària amb la Unió Europea» – Gabriel Ubach
Pel que fa al paper que assumirà a partir d’ara l’organització sindical en el debat sobre l’Acord d’associació, Ubach ha remarcat que la sortida del Pacte d’Estat no implica que l’USdA passi a defensar el ‘sí’ o el ‘no’, sinó que continuarà reclamant que sigui la ciutadania qui prengui la decisió. «L’únic que demanem és que el referèndum sigui fet ja. El que no pot ser és que juguem al gat i al ratolí perquè no avancem», ha afirmat, remarcant que el ‘temor’ del sindicat és arribar a les eleccions del 2027 sense que s’hagi produït aquesta votació ciutadana: «Arribarem a les eleccions i hi haurà les eleccions, i això és el que nosaltres no volem».
En aquesta línia, el secretari general de l’USdA considera que el calendari de referèndum s’ha convertit en una qüestió electoral per a Demòcrates. «És evident que sí. Si no, ja s’hauria fet», ha manifestat, tot recordant que, quan l’organització va acceptar incorporar-se al Pacte d’Estat, ja va traslladar a l’excap de Govern, Jaume Bartumeu, que ho feia condicionada a una consulta abans del final de la legislatura. «Volíem el referèndum abans d’eleccions. Si m’haguessin dit el dia 1 de novembre, ja m’estaria bé», ha exemplificat, tot insistint que l’USdA acceptarà qualsevol dels dos possibles resultats perquè «la gent ja és prou grandeta per saber el que vota».