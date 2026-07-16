Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Juan Sebastián, durant el duel davant el Millwall. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

Juan Sebastián apunta que el projecte va ser clau per signar amb l’FC Andorra: «És el lloc ideal per continuar creixent»

"Les característiques que busca l'equip tant en defensa com en atac encaixen molt amb les meves", assegura el lateral provinent de Saragossa

Juan Sebastián ja ha concedit la seva primera entrevista com a jugador de l’FC Andorra. El nou lateral tricolor, qui ja ha disputat els primers minuts aquesta pretemporada contra el Millwall, s’ha mostrat molt il·lusionat per aquesta nova etapa i ha comentat que el projecte del club va ser determinant a l’hora de prendre la decisió de fitxar.

«L’FC Andorra és un projecte molt atractiu, amb una identitat molt marcada aquests últims anys. Crec que tot el que envolta el futbolista aquí és l’entorn ideal perquè el seu desenvolupament i el seu creixement siguin exponencials», ha assegurat el defensor, qui ha arribat lliure procedent del Reial Saragossa.

Sobre el terreny de joc, Sebastián també ha definit el seu perfil com a futbolista: «Crec que les característiques que busca l’equip tant en defensa com en atac encaixen molt amb les meves. Soc un lateral amb vocació ofensiva, amb capacitat per recórrer molts metres i que també se sent còmode en els duels individuals en defensa».

Pau López és a poc de desvincular-se del Betis i es converteix en una opció que agafa força per a la porteria tricolor

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’Acord d’associació supera el tràmit del Consell de la UE i queda pendent de la signatura dels 27 estats membres
L’encariment sostingut de l’habitatge i els salaris no equitatius per fer-lo front, al nucli de l’enquesta d’opinió de l’AR+I
Espot assumeix que «segurament acabarem la legislatura sense haver resolt» la problemàtica de l’habitatge

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La Jorma Volta als Ports d’Andorra reunirà més de 700 ciclistes procedents de 17 països en la seva 49a edició
  • Esports
El MoraBanc Andorra anuncia l’arribada de Kassius Robertson, qui signa per un curs per aportar talent ofensiu
  • Esports
L’FC Andorra estarà present al Mundial Genuine que se celebrarà a finals d’aquest mes a Houston, als Estats Units
Entrevistes esportives
David Rodrigo
Secretari general de la FAF
Xavi Cardelús
Expilot de motos
Miguel Silvestre
Ciclista

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu