Juan Sebastián apunta que el projecte va ser clau per signar amb l’FC Andorra: «És el lloc ideal per continuar creixent»

Juan Sebastián ja ha concedit la seva primera entrevista com a jugador de l’FC Andorra. El nou lateral tricolor, qui ja ha disputat els primers minuts aquesta pretemporada contra el Millwall, s’ha mostrat molt il·lusionat per aquesta nova etapa i ha comentat que el projecte del club va ser determinant a l’hora de prendre la decisió de fitxar.
«L’FC Andorra és un projecte molt atractiu, amb una identitat molt marcada aquests últims anys. Crec que tot el que envolta el futbolista aquí és l’entorn ideal perquè el seu desenvolupament i el seu creixement siguin exponencials», ha assegurat el defensor, qui ha arribat lliure procedent del Reial Saragossa.
Sobre el terreny de joc, Sebastián també ha definit el seu perfil com a futbolista: «Crec que les característiques que busca l’equip tant en defensa com en atac encaixen molt amb les meves. Soc un lateral amb vocació ofensiva, amb capacitat per recórrer molts metres i que també se sent còmode en els duels individuals en defensa».