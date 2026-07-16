L’Acord d’associació supera el tràmit del Consell de la UE i queda pendent de la signatura dels 27 estats membres

El procés de tramitació de l’Acord continua avançant segons el calendari previst. I és que, després que aquest dimecres el Coreper aprovés el text i en confirmés la naturalesa mixta, avui ha estat el torn del Consell de la Unió Europea, qui ha donat llum verda tant al text definitiu com a la decisió de signatura. «Un altre pas important i un altre pas significatiu», ha celebrat el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha recordat que «de moment s’estan seguint els passos indicats». En aquest sentit, ha anunciat que l’ens ja ha fet públic el text definitiu de l’Acord: «És el que signarem amb tota probabilitat durant aquesta tardor, Andorra, San Marino i la Comissió Europea a Brussel·les».
Pel que fa al calendari, el mandatari governamental ha mantingut la previsió que la signatura es pugui produir «al setembre», tot recordant que abans els 27 estats membres han de formalitzar la seva signatura en tractar-se d’un acord mixt. «És un tràmit relativament automàtic», ha assegurat, mostrant-se convençut que aquest procediment «serà ràpid» després del vistiplau polític del Consell. Tanmateix, sí que semblaria que hi ha més incertesa sobre els terminis de la ratificació al Parlament Europeu: «No sabem quant trigarà», ha admès Espot, tot i confiar que el dossier ja ha estat àmpliament analitzat i que «els passos vagin acomplint-se en els terminis que s’estan fixant».
Qüestionat, però, per la campanya de comunicació prèvia al referèndum, el cap de Govern ha confirmat que ja es treballa per actualitzar-la després dels retards acumulats en la tramitació europea. «Ja la teníem bastant perfilada abans que s’allargués tant el procés», ha explicat, avançant que la Secretaria d’Estat encapçalada per Landry Riba presentarà al setembre el calendari i el contingut de les accions informatives. «Aquest referèndum necessita també un temps previ d’informació, de pedagogia i d’explicacions perquè la ciutadania pugui decidir el seu vot de manera absolutament informada«, ha defensat Espot.
La qüestió cabdal, en aquest sentit, seria preguntar-se sobre la possibilitat que la consulta ciutadana pugui acabar coincidint amb les pròximes eleccions generals: «No sabem si aquesta ratificació tindrà lloc al desembre, al gener, al febrer o al març. Tot això condicionarà saber si el referèndum es pot fer abans o després de les eleccions», ha afirmat Espot, reiterant que «anem pas a pas» i descartant fixar cap calendari fins que el Parlament Europeu es pronunciï, la qual necessitarà, previsiblement, «entre dos i tres mesos» per completar la ratificació del text.