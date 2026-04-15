Josep Cerdà s’ha convertit, des de l’inici del 2026, en el jugador capital d’un FC Andorra que vol fer coses grandioses

Qui diria que, després d’un primer tram de curs en què només va disputar 34 minuts repartits en dos partits, Josep Cerdà es convertiria en la revolució de la lliga per a aquesta segona volta. I és que l’extrem de Pollença s’ha posat a l’aparador de Segona Divisió −fins i tot de Primera− gràcies als seus vuit gols des de començament del 2026, en un total de 15 jornades en què també ha repartit un parell d’assistències.
Amb ell a l’esquema inicial, l’FC Andorra ha sumat els tres punts en sis dels últims nou partits, dels quals només n’ha perdut un, per situar-se novè. El conjunt liderat als despatxos per Gerard Piqué ha deixat així el descens a 15 punts, per la qual cosa té la salvació pràcticament feta, i no es nega somiar d’allò més bé amb un play-off que té a nou punts mancant set partits.
Finalitzant el curs anterior amb molèsties al pubis, Cerdà va passar per quiròfan. Per aquest motiu es va perdre les 11 primeres jornades en la seva primera experiència al futbol professional. Va reaparèixer a la 12a contra el Cadis, encara que només jugant quatre minuts d’un insípid 0-0 per passar a la banqueta els següents fins al triomf dels seus a Valladolid, on va estar mitja hora sobre el verd.
Després d’una altra victòria en què no va ser convocat, va començar el seu joc amb l’arribada de l’any nou. Si bé el primer duel a Ceuta va acabar en derrota −on ja va disputar 30 minuts−, a la visita a la ‘Cultu’ va entrar a la segona meitat per anotar el gol de l’empat. Va tornar a sumar minuts davant Mirandès, Osca i Almeria, i va ser posteriorment quan va començar el vendaval del mallorquí, contra el Saragossa.
Aleshores va tornar a l’esquema inicial i va sumar dues dianes per tornar a mullar la següent jornada davant el Còrdova. Va continuar a l’onze i amb els tricolor sense aixecar el peu de l’accelerador més enllà de la patacada contra l’Eibar. A partir de llavors, és un dels millors dels quatre darrers partits, amb quatre gols i dues assistències.
“Els que el coneixem i hem jugat contra ell a 2a RFEF, quan era a l’Olot, sabem que ja era un magnífic jugador”, va assenyalar Carles Manso sobre la seva nova perla, ara valorada en mig milió i amb contracte amb els pirinencs fins al 2027. Després de la victòria contra el Cadis, el protagonista va reconèixer que està de dolç: “Sempre he confiat en mi, he treballat molt perquè m’arribés aquest moment i estic molt content d’aprofitar-ho”.
Una de les claus, més enllà de la mobilitat amb què es mouen els jugadors d’atac de l’FC Andorra, és el seu nou rol, el de fals 9. “A vegades l’hem posat molt obert per l’esquerra perquè donés amplitud, també amb aquesta habilitat i u contra u, però en els entrenaments hem vist que jugant en aquesta posició, podent sortir de la zona i de ser capaç de girar, funciona de meravella. “Veu gol amb facilitat”, va celebrar el seu míster, apuntant que és mostra “d’aquesta confiança i continuïtat que hem tingut amb ell”.