Efe Akman assenyala el bon moment de l’equip: “Estem jugant molt bé, fins i tot, potser, per mirar cap al play-off”

Ja ha dit Carles Manso en més d’una ocasió que l’FC Andorra està de dolç. I avui ha estat el torn d’un dels seus jugadors, Efe Akman: “Estem en un bon moment i jugant molt bé, fins i tot, potser, per mirar cap al play-off”. Poc s’ha amagat el turc en veure l’equip en novena posició, a nou punts d’entrar a la lluita per l’ascens després d’haver sumat 20 dels darrers 27 punts en joc.
Això sí, i com mana la filosofia, “hem d’anar partit a partit”. “Ara estem totalment centrats en el Valladolid”, conjunt que diumenge a les 14.00 hores visita el Nou Estadi de la FAF, però Akman ha reconegut que d’haver-se allargat la lliga 10 jornades més, el play-off hagués estat més factible. A títol personal, el d’Istanbul ha disputat 15 duels defensant la samarreta tricolor, variant entre pivot i volant: “Puc jugar a les dues posicions”. “Encara tinc molt més per demostrar, potser als pròxims duels”, ha afegit entre riures. Amb contracte fins al 2029, s’ha mostrat amb voluntat de continuar al país el pròxim curs.