Mosquera: «Si la gent no troba on viure, com permetem que gent de fora vingui a comprar segones residències?»

Amb les eleccions generals del 2027 cada vegada més a prop, Concòrdia treballa per consolidar-se com una alternativa real de govern després de gairebé quatre anys liderant l’oposició. La seva copresidenta, Sílvia Mosquera, fa balanç del camí recorregut i posa el focus en allò que considera el gran dèficit de la política andorrana dels darrers anys: la manca de planificació. Crítica amb la gestió de l’habitatge, la inversió estrangera i el procés de l’Acord amb la Unió Europea, defensa un canvi de model que permeti posar límits al creixement i recuperar l’equilibri social. Tot plegat, mentre reivindica avenços en els drets reproductius de les dones i deixa oberta la porta a continuar al capdavant del partit, tot i descartar, d’entrada, fer el salt a una candidatura electoral.