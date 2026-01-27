Verdú pateix les dures condicions de la pista austríaca i fa ‘out’ a la primera mànega de la Copa de Schladming

Joan Verdú no ha pogut finalitzar la Copa del Món de Schladming. L’andorrà, qui sortia amb el dorsal 23, ha patit les dures condicions de la pista austríaca en sortir-se després de passar, forçat, la quarta porta a la primera mànega. Val a dir que, com ell, fins a 18 esquiadors han quedat fora a la primera baixada.
Al llarg de la temporada, Verdú va ser 12è a la primera Copa del Món, a Sölden, i després va acabar 16è a Copper Mountain. A les dues següents cites, Beaver Creek i Val-d’Isère, va encadenar dos DNF, però a Alta Badia va tornar a puntuar amb la 19a plaça i a Adelboden va ser 20è. Avui, La pròxima cita per a ell serà el 14 de febrer als Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo.