Esquí alpí

Joan Verdú comença la pretemporada amb l’objectiu d’arribar a l’Argentina, a finals d’agost, en bona forma

Assegura que farà pocs canvis en la preparació perquè li ha funcionat els darrers cursos, i que el més rellevant és l'estada al país sud-americà

Joan Verdú, de la mà del preparador físic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Damià Costa, ha donat el tret de sortida a la pretemporada. La intenció és arribar en un estat de forma òptim a la gran estada de pretemporada, que cal recordar que serà a l’Argentina a finals del pròxim mes d’agost. Abans, a mitjan juliol i del mateix agost, farà unes primeres estades d’una setmana Saas Fee (Suïssa) per provar el nou material, marcat principalment pel canvi de marca d’esquís.

“Aquest any hi haurà molt pocs canvis en la preparació perquè ens ha funcionat les últimes temporades”, ha comentat el tricolor, recordant que el més rellevant és l’estada al país sud-americà en comptes de Nova Zelanda. “Aquest canvi d’aires ens pot donar un plus, a nivell de pistes i de companys d’entrenament, i a partir d’aquí les bases sòlides que tenim treballar-les bé per arribar tan ben preparats com sigui possible”, ha finalitzat.

Joan Verdú durant la pretemporada. | FAE