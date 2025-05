Esquí alpí

Joan Verdú signa amb el VAN DEER–Red Bull Sports del dues vegades or olímpic Marcel Hirscher

Després de 12 anys amb HEAD, l'esquiador andorrà titlla el canvi com un "pas enorme" i es mostra amb ganes de "veure tot el que podem assolir"

Després de 12 anys amb HEAD, l’empresa nord-americana-austríaca que fins a la data havia proporcionat els esquís amb els quals ha arribat a l’elit, Joan Verdú ja té nou equip. Es tracta del VAN DEER–Red Bull Sports de Marcel Hirscher, mític esquiador austríac que durant el seu període actiu va guanyar tres medalles olímpiques (dos ors i una plata), quatre Campionats del Món i vuit generals de la Copa del Món.

“Estem tots molt contents. El Joan és una incorporació ideal per tot allò que aporta com a esquiador i per qui és com a persona: encaixa perfectament amb el nostre equip, amb el nostre material i viceversa. Ens espera un camí apassionant i m’omple d’entusiasme saber que el podem recórrer junts“, ha comentat Hirscher. Per la seva part, l’andorrà ha esmentat que aquest canvi “ha estat un pas enorme per a mi” i que està desitjant “veure tot el que podem assolir”.

Joan Verdú amb la nova marca. | VAN DEER–Red Bull Sports