  • Joan Plaza, en acabar el partit entre el MoraBanc Andorra i el Girona. | acb Photo / Dani Catalán
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - ACB

Joan Plaza vol que la competitivitat dels seus mostrada contra el Girona tingui continuïtat en tots els partits

"En una pista difícil" com és el Bilbao Arena, el MoraBanc Andorra hi intentarà plasmar un joc com el del primer quart de la darrera jornada

Després de treure’s el pes de sobre de sumar el primer triomf, el MoraBanc Andorra visitarà el diumenge (17.00 hores) al Surne Bilbao Basket. Ho farà amb la voluntat de mantenir la cara competitiva que va mostrar en la victòria contra el Girona. “La volem continuar demostrant a tots els partits”, ha citat aquesta tarda el tècnic tricolor, Joan Plaza, reconeixent que la cistella de Rafa Luz “no tornarà a passar” i celebrant que els seus han continuat entrenant bé.

En aquest sentit, el barceloní ha assenyalat que ningú al club es pot permetre relaxar-se: “Ni vestidor, ni entrenadors, ni aficionats, ni mandataris. Ningú”. “En una pista difícil” com és el Bilbao Arena, el conjunt pirenaic hi intentarà plasmar un joc com el del primer quart davant els gironins sabent que no hi ha cap partit “lineal”, i que no poden repetir actuacions com la de Múrcia o contra el Tenerife de rendir-se “amb facilitat”. Així, l’entrenador ha fet èmfasi en què hi ha diversos jugadors que han fet una passa endavant –com Justin McKoy o Artem Pustovyi–, tot i que “hem de remar molt i ser molt sòlids al darrere”.

“Hem de demostrar si realment tenim el punt de maduresa com per competir a tots els pavellons” – Joan Plaza

Dels de Jaume Ponsarnau, Plaza ha indicat que “voldran fer valer el factor camp”. A més, ha destacat que té “un molt bon tirador i un pivot impressionant […] Hem de demostrar si realment tenim el punt de maduresa com per competir a tots els pavellons”.

L’expedició cap al País Basc es farà amb el dubte de si Yves Pons i Shannon Evans podran jugar. El primer, que acaba de ser convocat per primera vegada amb la selecció francesa, es va fer un tall entre els dits “no sap com” i se li han hagut de posar punts. Tot i això, avui s’ha exercitat amb la resta de l’equip i caldrà esperar a demà per a una decisió definitiva. D’altra banda, el base estatunidenc va patir un cop en un entrenament que encara llasta, però el tècnic confia a poder disposar d’ell. En cas de no ser així, “farem un pas endavant amb l’Aaron Ganal”.

