El MoraBanc Andorra remunta un dolent segon i tercer quart i s’imposa al Girona a la segona pròrroga (115-113)

La primera victòria del MoraBanc Andorra a la Lliga Endesa s’ha fet esperar. Mai millor dit. En un partit d’absolut infart, s’ha acabat imposant al Girona, conjunt que fins ara sumava també dues desfetes en aquest inici de competició, a la segona pròrroga.
Aaron Best ha obert la llauna amb dues cistelles de tres i sent punta de llança d’uns tricolor forts en els rebots defensius. Davant, uns catalans adormits en atac, faceta que els locals han aprofitat per fer el 7-0 gràcies a Stan Okoye des del tir lliure. No ha estat fins a gairebé passats els quatre minuts de joc que Juan Fernández ha encetat el marcador visitant, tot i que l’estatunidenc amb passaport nigerià ha ampliat distàncies amb un nou triple. En el rebot ofensiu, els de Joan Plaza també han estat endollats, i Morris Udeze s’ha sumat a la festa obligant a Moncho Fernández a demanar temps mort (12-2). De poc els ha servit, doncs els gironins han continuat desdibuixats als dos costats de la pista i Udeze i Yves Pons ha engrossit fins al 21-9. La intensitat pirenaica no ha minvat, i un triple de Kyle Kuric ha tancat una primera meitat de meravella (28-10).
Al segon quart, els pupils de Marc Gasol han mostrat una altra cara, i l’inici ha estat un preludi del que es venia. Mark Hughes ha estat el primer a encistellar, des dels 6,75 metres, en el que han estat 10 minuts de torneig de triples. Després l’ha fet Shannon Evans, Derek Needham, Okoye i Best fins al 37-20. Cinc punts més ha sumat el Girona, i Joan Plaza ha demanat temps perquè Best tornés entonat, també des de la línia de tres. De totes maneres, Nikola Marić ha consolidat la retallada i, altra vegada Needham, ha col·locat el 44-37. Al MoraBanc li ha caigut una galleda d’aigua freda a sobre, i el base amb nacionalitat montenegrina ha tornat a encistellar des dels 6,75 perquè després Sergi Martínez fes efectiva la remuntada en el darrer segon per tancar la primera meitat amb un 47-48.
Martinas Geben ha estat el primer a anotar en el tercer període, i els del Principat han volgut continuar des del triple, però ara sense encert ni amb Evans, ni amb Okoye ni amb Pons. Ha estat el base qui ha sumat els primers punts locals, des del tir lliure abans de superar els tres minuts de joc (49-54). Ara, el desdibuix ha sigut dels andorrans amb pèrdues no forçades i no tornant a anotar fins passats els cinc minuts amb Rubén Guerrero, una cistella esmorteïda per Juan Fernández amb un 2+1 i el posterior 51-64. Així com ho han fet els gironins, els de Plaza no han cregut –almenys en aquest quart– en la victòria. Evans s’ha carregat l’equip a l’esquena encistellant i assistint, i ha estat precisament ell, des dels 4,60, qui ha fet el 61-70 per anar al darrer ball amb oportunitats.
En aquest, nou desencert pirenaic fins que Kuric, després d’un parell d’intents, ha fet un triple pel 64-72, marcador que Justin McKoy, després dels visitants, ha posat al 70-77 (6:30). A falta de cinc minuts ha arribat l’hora de la confiança, i els locals han donat una passa endavant en defensa per posar-se a cinc amb Rafa Luz des del tir lliure i Moncho demanant temps mort. Un nou triple de Needham ha abaixat els fums, però Kuric ha fet tornar les opcions amb el 78-85 quan faltaven tres minuts i Evans les ha ampliat per posar els seus dos punts per baix. Restant dos segons, Otis Livingston només ha encistellat un segon tir lliure perquè Luz posés l’empat just després amb un llançament des del seu camp, enviant el partit a la pròrroga (92-92).
En aquest temps final d’infart, Mindaugas Sušinskas ha estat el primer a sumar dos punts perquè després Pons repliqués. Udeze ha acabat desempatant amb un 2+1 i ell mateix s’ha encarregat d’ampliar diferències amb un triple. Livingston ha igualat novament i, amb un ‘setp back’ ha posat el 100-103. Best ha retallat des dels 4,60 metres i Luz ha tornat l’empat a falta de 10 segons per una segona pròrroga. Ha començat amb punts successius i nova remuntada tricolor, gràcies a una bona imatge defensiva i un grandíssim Pons que ha fet el 113-106. El Girona no ha abaixat els braços i s’ha quedat a un mancant 30 segons, però ja res ha pogut fer per evitar la primera victòria del MoraBanc.