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  • Jesús Owono, en finalitzar un partit del curs passat al Nou Estadi de la FAF. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Mercat de fixatges

Owono viurà una segona etapa a l’FC Andorra, on torna en qualitat de cedit procedent de l’Alabès fins a fi de curs

El porter equatoguineà va disputar la temporada passada 22 partits de tricolor després de destronar a Áron Yaakobishvili, i es va reivindicar

Un d’aquells jugadors que l’any passat es va guanyar els minuts, i també l’afició, torna a l’FC Andorra. Es tracta de Jesús Owono, de qui mitjans d’Àlaba han avançat el seu retorn en qualitat de cedit procedent de l’Alabès. El porter equatoguineà, cal recordar, va disputar la temporada passada 21 partits de tricolor després de destronar a Áron Yaakobishvili. I es va reivindicar. Per això, després de valorar altres destinacions, apunten que ha decidit repetir l’aposta pel conjunt que enguany encapçala Carles Manso des de l’inici.

Val a dir que la competència que es trobarà ara serà també de nivell, ja que Pau López ha estat l’escollit per defensar la porteria pirenaica en les dues primeres jornades. En tot cas, Owono va deixar mostres durant l’any que pot rendir a un molt alt nivell. A la lliga, dels 20 matxs va deixar la porteria a zero en sis d’ells, mentre que a la Copa del Rei, davant el Valle de Egüés, només en va encaixar un. Enguany, no ha estat convocat per Quique Sánchez Flores en cap dels dos partits de Primera que l’Alabès ha disputat.

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