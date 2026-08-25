Carles Manso, després de la dura desfeta a Galícia: «Quan et relaxes en aquesta categoria et passa factura»

El tècnic de l’FC Andorra, Carles Manso, no va ser capaç de trobar explicació a la remuntada del Celta Fortuna després d’un 0-2 que semblava encarrilar el partit, tot lamentant que els seus no sabessin donar pausa quan el marcador era favorable i que acabessin convertint el duel en una anada i tornada que no els convenia.
En aquest sentit, el català va considerar que els darrers minuts, en què el conjunt tricolor va encaixar tres gols, han de servir d’aprenentatge. «Ni la setmana passada no eren tan bons, ni aquesta som tan dolents», va assenyalar, recordant també la maneta de la jornada inaugural contra el Ceuta. «Quan et relaxes en aquesta categoria et passa factura», va insistir Manso, qui va demanar als seus jugadors saber identificar quan cal accelerar i quan cal calmar els partits.
«Ni la setmana passada no eren tan bons, ni aquesta som tan dolents» – Carles Manso
Malgrat la derrota, el tècnic va deixar clar que no canviarà el full de ruta i que mantindrà la proposta ofensiva. «No el canvio, és el mateix», va respondre quan se li va plantejar si ara prioritzaria reforçar la defensa abans que l’atac. En tot cas, va destacar el volum d’ocasions generades i va defensar que l’equip havia demostrat fins a l’hora de partit que pot competir amb la seva idea de joc.
Finalment, Manso també va valorar positivament l’entrada dels nous fitxatges. Va destacar especialment els minuts de Randy Schneider, Julian Rijkhoff i Moró Sidibe, tot i advertir que els futbolistes que arriben de fora i no han competit a Segona Divisió han d’adaptar-se al ritme de la categoria. «S’han trobat amb la realitat del que viuran aquesta temporada», va apuntar, convençut que els nouvinguts encara tenen marge per créixer i aportar.