  • L'andorrà, Irineu Esteve, al Tour de Ski a Toblach. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí

Irineu Esteve i Gina Del Rio queden fora de les finals en l’sprint inaugural del Tour de Ski disputat a Toblach

Els fondistes andorrans no superen les qualificacions a Toblach, mentre la competició continuarà amb proves individuals en estil clàssic

El Tour de Ski ha començat aquest diumenge a Toblach-Dobbiaco amb la disputa de l’sprint en estil lliure, primera prova de la cita central del calendari de la Copa del Món d’esquí de fons. Els dos representants andorrans, Irineu Esteve i Gina del Rio, no han pogut accedir a les finals en quedar fora del top30 de les sèries classificatòries.

En la competició masculina, Esteve ha acabat en la 116a posició amb un temps de 2.48.98, a 21.83 segons del millor registre i a prop de 16 segons del tall necessari per entrar a les eliminatòries finals. El resultat s’inscriu dins dels registres habituals de l’andorrà en una disciplina que no és la seva especialitat principal.

En categoria femenina, Del Rio ha fregat la classificació després de finalitzar en 31a posició, quedant-se a només 0,22 segons del pas a les finals. L’andorrana ha aturat el cronòmetre en 2.55.64, a 8.06 segons del millor temps, i ha vist com la francesa Margot Tirloy obtenia l’última plaça disponible per continuar en competició.

Malgrat quedar eliminada, Del Rio ha explicat que la cursa li ha deixat sensacions “amb coses positives i negatives”. Per la seva banda, Esteve ha recordat que l’equip ja preveia una evolució progressiva al llarg del Tour i ha apuntat que “demà comença realment el Tour per a mi, amb els 10 km en clàssic, que és on ens podem defensar bastant bé”.

La competició es reprendrà aquest dilluns 29 amb els 10 quilòmetres individuals en estil clàssic. La prova masculina, amb Esteve en acció, està prevista per a les 11.45 hores, mentre que la femenina, amb Del Rio, començarà a les 14.45 hores. Dimecres es completaran les proves a Toblach amb els 5 quilòmetres individuals.

De manera paral·lela, Andorra acollirà dilluns 29 i dimarts 30 de desembre les dues primeres curses de la nova Copa Creand FIS, amb la celebració de dos eslàloms FIS a l’Estadi Creand Eslàlom, al sector Soldeu de Grandvalira. Les proves, organitzades per l’Esquí Club Arinsal Pal, comptaran amb presència d’esquiadors nacionals i internacionals.

La primera mànega de dilluns començarà a les 9.30 hores, mentre que la segona està prevista per a les 11.50 h. Les competicions arriben després dels treballs de millora i ampliació de l’estadi, destinats a optimitzar el traçat, ampliar el teleesquí i reforçar la producció de neu, amb l’objectiu de consolidar aquest espai com a equipament clau per a l’entrenament i la competició dels equips de la Federació Andorrana d’Esquí.

