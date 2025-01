Irineu Esteve brilla a Val di Fiemme amb un dels seus millors sprints

Irineu Esteve ha completat avui una destacada actuació en la primera cursa del Tour de Ski 2024 a Val di Fiemme, l’sprint en clàssic, amb una 56a posició i un temps de 2.50.99, a 16,95 segons del guanyador, el noruec Johannes Klaebo, que ha marcat un registre de 2.34.04. L’esquiador andorrà, que portava el dorsal 76, s’ha mostrat satisfet amb el resultat, afirmant que es tracta d’un dels tres millors sprints de la seva carrera. “Estem bastants contents, amb esquís bons i un feeling bo per ser un sprint. La posició, bastant bona també, no massa lluny del top30 i crec que ha sigut del top3, dels millors sprints que he fet mai”, ha declarat.

El resultat és especialment rellevant, ja que Esteve no és especialista en aquesta modalitat. De fet, el dia anterior havia previst que una bona actuació seria acabar amb una pèrdua màxima de 17 segons respecte al millor temps, una fita que ha aconseguit gairebé exactament. Amb només set segons de diferència respecte al top30, Esteve es prepara ara per afrontar les pròximes proves del Tour amb optimisme, tot destacant la importància de mantenir el bon estat físic per les jornades que venen. “Ens quedem amb el feeling per demà, perquè serà una cursa molt dura on la gent que arriba justa patirà bastant, i esperem no ser nosaltres els que arribem justos”, ha afegit.

Demà dissabte se celebrarà la prova dels 20km skiathlon, que combina 10km en estil clàssic i 10km en patinador, amb sortida mass start a partir de les 11:00h. El Tour de Ski conclourà diumenge amb la icònica pujada final a l’Alpe Cermis, una cursa de 10km en estil patinador, també amb sortida mass start, que començarà a les 14:15h.