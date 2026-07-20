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  • Íria Medina, entrenant al CTEO. | FAE
El Periòdic d'Andorra
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Esquí alpí

Medina afronta una nova temporada centrada en gegant, però amb la novetat d’incloure el supergegant

Assenyala que ja ha fet la primera estada, en la qual "hi va haver coses molt positives, així que estic amb ganes de començar i donar-ho tot"

Íria Medina forma part de l’equip nacional de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Sota les ordres de ‘Xoque’ Bellsolà com a responsable i Ibon Mintegui d’entrenador, l’andorrana afronta una nova temporada amb alguna novetat. «Serà un curs de canvis. Jo em centraré sobretot en gegant i també inclouré el supergegant», ha mencionat. «Al principi sí que hi haurà un període d’adaptació amb aquest canvi respecte a tots aquests anys, però ja vam fer la primera estada i hi va haver coses molt positives, així que estic amb ganes de començar i donar-ho tot».

«Al supergegant crec que no costarà adaptar-se, però sí que falten molts quilòmetres i molts entrenaments», reconeix Medina, qui es mostra molt “motivada per aprendre coses en aquesta disciplina”. Així, el procés de treball de la pretemporada segueix el seu curs per a ella i l’equip. “Vam començar fa més d’un mes i les primeres setmanes van ser d’adaptació, de tornada, que sempre és una mica dur. Però ara ja comencem blocs més seriosos i amb més càrrega, i estem amb ganes de posar-nos forts per la temporada», apunta la tricolor.

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