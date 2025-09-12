Iker Álvarez, l’actual màxim exponent del futbol andorrà que es converteix en ‘forà’ quan s’enfronta a l’FC Andorra

La selecció andorrana va a poc a poc fent passos endavant, i un dels seus màxims exponents és Iker Álvarez. Ara al Còrdova, és l’únic del combinat nacional que juga al futbol professional –si no es compta a ‘Berto’ Rosas, encara jugador de l’FC Andorra però cedit al Logronyès– i el seu valor de mercat s’enfila als 800.000 euros. Ara bé, quan de la Segona Divisió es tracta, el porter es converteix en un ‘forà’ al Principat. I aquest diumenge, amb el conjunt andalús, tornarà a casa per, com tots els partits de lliga que ha disputat, fer-ho de visitant.
Álvarez es va formar al país i abans de fer el gran salt va passar pel planter tricolor. Després ho va fer pel Gimnàstic de Manresa i pel Roda de Castelló abans d’unir-se al Vila-real. Passant pel C, es va unir al conjunt B de la Segona B sent suplent de Filip Jörgensen, ara al Chelsea, encara que sumant alguna convocatòria amb el primer equip. Aleshores el Vila-real es va quedar a la fase d’ascens i en el seu segon any a la categoria va començar a jugar-ho tot quan no estava amb la primera plantilla, i va aconseguir pujar a Segona el mateix curs que l’FC Andorra.
Ja al futbol professional, es va fer amo i senyor sota els pals ‘groguets’. Sobretot en el segon any, convertint-se en el capità. Tot i que aquell mateix curs, de la mà de nou amb l’FC Andorra, tots dos van baixar. Així doncs, durant la seva etapa al Vila-real B va coincidir amb el conjunt de Gerard Piqué durant tres temporades, encara que només s’hi va enfrontar dues vegades, totes dues a feu pirinenc.
La primera a Primera RFEF. Era la jornada 23 i l’Estadi Nacional va acollir 700 persones per veure com el planter castellonenc s’imposava per la mínima gràcies a un gol de Nicolas Jackson. Sí, el mateix que juga ara al Bayern. La segona va ser a LaLiga Hypermotion amb un duel que va acabar en taules amb gols de Diego Collado i el posterior empat d’Aurélien Scheidler per als andorrans. De la resta d’ocasions, en tres no va estar convocat i en una va ser suplent.
Després d’un altre curs a Primera RFEF, el porter va fer les maletes aquest estiu per fitxar pel Còrdova. Sota les ordres d’Iván Ania va jugar alguns partits de pretemporada, però no ha estat així en competició lliguera, ja que no ha debutat encara amb els ‘blanquiverds’ en partit oficial. Capritxós el destí, qui sap si serà aquest diumenge (14.00 hores) quan ho faci davant el conjunt d’Ibai Gómez on és i sempre serà casa seva, Andorra.