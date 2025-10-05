Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Ibai Gómez, ahir, lamentant una acció del partit. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Un sincer Ibai Gómez: “Perdre em rebenta, però marxem amb la sensació que l’equip s’ho ha tornat a deixar tot”

Quant a les novetats de Jesús Owono i Diego Alende, ahir debutant en partit oficial aquesta temporada, el míster és clar: "En el dia a dia són brutals"

Poc va poder fer l’FC Andorra davant les dianes de Duk i de Naim García per evitar que el Leganés suposés el primer entrebanc al Nou Estadi d’Encamp. “Han sigut molt determinants els dos golassos només començar segona meitat”, va esmentar el tècnic tricolor, Ibai Gómez, en acabar el matx. “Et quedes amb la sensació de… Hem de xutar una mica més, a veure si un dia ens surts una d’aquestes”, va afegir, deixant clar que “perdre em rebenta”, però que van cloure l’encontre “amb la sensació que l’equip s’ho ha tornat a deixar tot”.

Acostumat a ser un equip prou dominant, i més al seu feu, l’entrenador basc va reconèixer que durant la primera mitja hora els madrilenys “han estat millors”. Posteriorment, els seus van treure la pilota amb una línia de tres i van millorar, però cal recordar que els 45 minuts inicials van cloure amb empat a zero. “La segona meitat són dos gols d’aplaudir, ja està. A partir d’aquí han fet bloc un molt baix i només hi ha hagut un equip jugant”, va esmentar. També va lamentar el gol anul·lat a Diego Alende per un fora de joc “mínim” i el segon a ‘Lauti’, recordant el pal inicial del davanter uruguaià i una altra acció d’Álex Calvo.

Demanat per les novetats de Jesús Owono sota pals i Alende, que van debutar ahir en partit oficial aquesta temporada, Gómez va ser clar: “Han jugat perquè tenim grans jugadors que en el dia a dia són brutals”. Del central va assenyalar el “partidàs” que va fer, sobretot la primera part, va dir, mentre que del de Guinea Equatorial també va asserir haver fet un bon partit.

L’FC Andorra perd per primera vegada a Encamp davant un millorat Leganés i un espectacular gol de falta de ‘Duk’ (1-2)

Llegir
