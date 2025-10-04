L’FC Andorra perd per primera vegada a Encamp davant un millorat Leganés i un espectacular gol de falta de ‘Duk’ (1-2)

L’FC Andorra començava el partit amb opcions de situar-se líder (provisional) de la competició en cas d’haver guanyat el Leganés en el duel corresponent a la vuitena jornada de lliga. Tanmateix, s’ha trobat amb un rival que tot i venir en mala dinàmica, ha mostrat una gran versió i ha castigat als pirenaics amb dos grans gols de Duk i Naim García a la segona part. Minuts abans del final, Gael Alonso ha retallat distàncies a la sortida d’un córner, però el resultat no s’ha mogut més (1-2).
Per aquest enfrontament, el tècnic, Ibai Gómez, ha presentat dues novetats a l’onze inicial: Jesús Owono i Diego Alende, tots dos han gaudit dels primers minuts a LaLiga Hypermotion de la temporada i en el cas del porter, ha estat el seu debut oficial com a tricolor.
Un Andorra incòmode i un fora de joc mil·limètric marquen una primera part molt igualada
Ha començat a rodar l’esfèrica a Encamp i amb ella ha arribat la primera rematada a porteria de l’FC Andorra efectuada per Marc Domènech 23 segons després del xiulet inicial la qual ha pogut blocar Juan Soriano. No ha tardat ni un minut l’equip tricolor en deixar clares les seves intencions. De fet, al minut tres ha arribat una més clara per part de Lautaro de León que, després d’una gran passada filtrada de Martí Vilà, ha enviat la pilota al pal quan ja s’estava cantant el gol a les graderies de l’estadi.
Per la seva banda, el Leganés també ha posat a prova a Owono amb un potent xut de Diego García des de fora de l’àrea el qual el porter equatoguineà ha refusat al minut sis.
Tot i un inici elèctric per part de tots dos conjunts, el matx ha perdut dinamisme amb el pas dels minuts sent l’equip madrileny qui ha pres el control del joc, si més no, ha proposat un context de partit més favorable per a ells evitant que els tricolor se sentin còmodes. El Leganés ha posat a prova en diferents ocasions a Owono que s’ha mostrat una mica insegur sense poder blocar cap rematada, aparentment senzilles.
Així tot, els locals no li han perdut la cara al duel i al minut 36, després d’una jugada perfectament assajada a pilota aturada, Alende ha marcat gol, però el central estava (per una part de l’espatlla) avançat al darrer defensor i l’acció ha quedat invalidada, després d’una revisió del VAR, per fora de joc. I tres minuts abans d’arribar al descans, els visitants han tingut la més clara amb un contraatac finalitzat per García amb una rematada de cap que Owono ha refusat amb una mà espectacular evitant el 0-1.
Dos golassos del Leganés castiguen a un Andorra que reacciona tard
En la represa, a l’FC Andorra se li ha posat el partit molt costa amunt en qüestió de tres minuts amb dos golassos del Leganés. El primer, més espectacular, de falta directa llançada per ‘Duk’ qui, des d’una posició molt llunyana ha decidit provar el xut directe sorprenent a tothom i donant-li un efecte a l’esfèrica impressionant, deixant paralitzat Owono. Tres minuts després, amb els locals encara assimilant el 0-1, Naim García s’ha internat per banda esquerra, amb poca oposició de la defensa andorrana, i ha marcat un gran gol creuant la pilota amb una rematada potent, de nou, sorprenent el porter.
Amb aquest context tan complicat, Gómez ha donat entrada a Jastin García i Alex Calvo, abans dels gols havia entrat Alex Petrxarroman. El conjunt pirenaic no s’ha enfonsat després del 2-0 i amb gairebé tota la segona part per davant han començat a oferir la seva millor versió fins al moment. Calvo i Lautaro han posat a prova a Soriano en diverses ocasions, inclús el davanter ha arribat a marcar, però el fora de joc ha tornat a castigar als andorrans. Una decisió que Gómez no ha entès i arran de les protestes ha rebut la targeta groga.
A quatre minuts per arribar al noranta, Gael Alonso ha ‘volat’ en un córner imposant-se al seu marcador i ha descomptat en l’electrònic amb una rematada de cap avivant les esperances de remuntada a Encamp. No obstant això, l’1-2 no s’ha mogut més tot i un darrer intent de Dani Villahermosa. El duel s’ha acabat d’embrutar en els darrers minuts amb l’expulsió de Petxarroman per doble targeta groga, la segona per fer-li la traveta al jugador rival després de rebre una falta.
D’aquesta manera, els tricolor pateixen la seva primera derrota a casa després de quatre partits i se situen tercers (provisionalment) amb 14 punts.