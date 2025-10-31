Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Martín Merquelanz, celebrant el seu gol en el seu debut com a tricolor.
Pol Forcada Quevedo
Futbol - Copa del Rei

Ibai Gómez celebra l’actitud dels seus contra el Valle de Egüés i reconeix que no es posen sostre a la Copa del Rei

Amb tres debutants aquest curs com Efe Akman, Martín Merquelanz i Josep Cerdà, el matx a Sarriguren va sumar jugadors a la causa tricolor

Amb el bitllet cap a la segona eliminatòria de la Copa del Rei sota el braç, l’entrenador de l’FC Andorra, Ibai Gómez, només va tenir que elogis pels seus. “Marxo molt content, he vist coses molt positives”, va citar ahir després del triomf davant el Valle de Egüés, afegint que l’objectiu pel matx “era trobar una mentalitat com la que s’ha vist, d’apretar a dalt amb molta energia, de no deixar-los pensar… hem fet moltes coses bé”.

“Intentarem aguantar totes les eliminatòries que vinguin amb la mateixa energia que avui” – Ibai Gómez

Demanat per un possible topall a la competició, el basc va assegurar ser una persona que “pensa en gran” i que l’equip va amb la il·lusió de mirar el més amunt possible. “Intentarem aguantar totes les eliminatòries que vinguin amb la mateixa energia que avui”, va proferir, tot incidint que, igual que a la lliga, “no ens posem sostre”.

Amb tres debutants aquest curs –Efe Akman, Martín Merquelanz i Josep Cerdà–, el matx a Sarriguren va sumar jugadors a la causa tricolor. “Cada cap de setmana tinc difícil fer l’11, ara encara més, i beneït problema, perquè l’actitud del vestidor és sublim”, va assenyalar Gómez, reconeixent que pel partit d’aquest diumenge contra el Cadis “segur que hi haurà petits canvis respecte a la setmana passada”.

L’FC Andorra es retroba a Sarriguren, domina i obté el bitllet per la segona ronda de la Copa del Rei (1-5)

Llegir
Nou format coper?

El sorteig dels duels de la segona ronda de la Copa del Rei tindrà lloc el dimarts 11 de novembre, però amb un possible canvi de format. Si bé des de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) han dit que hi continuarà havent proximitat geogràfica, des de ‘Gol Sin Var’ han avançat que es posarà fi a aquest criteri, dividint el territori espanyol en dos grups i no en quatre com fins ara.

És a dir, la idea és que la primera ronda continuï igual i que la segona segueixi el model de la 1a RFEF, amb dos grups. Aquesta tindrà lloc el 2, 3 i 4 de desembre, mantenint el partit únic al camp del conjunt de menor categoria i continuarà sense disposar-se del VAR –fins als vuitens de final–. Val a dir que amb el pas de primera ronda, i fent-ho com a visitant, l’FC Andorra rebrà 37.000 euros.

