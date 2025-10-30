Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els jugadors de l'FC Andorra celebrant el gol de Martín Merquelanz, el primer del matx. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Copa del Rei

L’FC Andorra es retroba a Sarriguren, domina i obté el bitllet per la segona ronda de la Copa del Rei (1-5)

Dominant d'inici a fi, als d'Ibai Gómez els ha servit una diana de Martín Merquelanz, de 'Petxa', de Manu Nieto, d'Aitor Uzkudun i de Josep Cerdà

L’FC Andorra serà present al sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei després d’eliminar, aquesta tarda, el CD Valle de Egüés. El resultat ha estat un 1-5, en un partit marcat per la intensitat i el domini pirenaic que també ha suposat el debut oficial d’Efe Akman i Martín Merquelanz com a tricolors.

Des de l’inici la possessió ha estat visitant, tot i que les dues ocasions que hi ha hagut en els primers 10 minuts han estat per als Txiki Acaz amb dos tirs molt llunyans que no han vist porta. A partir de llavors el ritme ha incrementat, però als andorrans, endollats al darrere i amb imprecisions a partir del mig camp, els ha costat crear perill. La primera amb cara i ulls els ha arribat al 25′, a la sortida d’un córner que Diego Alende ha rematat al segon pal i que Aitor Navarro ha refusat perquè, just posteriorment, Antal Yaakobishvili recuperés la pilota i veiés com la defensa local li negava el gol.

Als d’Ibai Gómez els ha arribat el premi al 28′ amb Merquelanz, qui ha rebut una bona passada en profunditat d’Aitor Uzkudun per no fallar el mà a mà. El mateix extrem basc ha perdonat dos minuts després la segona diana rematant molt forçat una centrada d’un d’Álex Calvo molt actiu. Val a dir que els navarresos no han abaixat els braços, i Jesús Owono ha hagut d’evitar l’empat aturant un tir d’Iván Cuéllar, qui s’ha internat dins l’àrea després de combinar amb Sergio López (34′). Abans de tancar la primera meitat, però, els del Principat han fet el segon. Akman ha propinat una gran passada en llarg per ‘Petxa’, qui ha controlat amb la defensa superada i, davant el porter rival i amb la puntera, ha colat la pilota al fons de la xarxa.

Álex Calvo, un dels més actius de l’FC Andorra en tot el partit. | @FCANDORRA

A la represa, la mateixa dinàmica i amb un tir matiner d’Álvaro Martín que Navarro ha allunyat a córner (46′). Més enllà del pas de ronda, la bona notícia de la jornada ha estat el retorn de Josep Cerdà, jugant avui també els seus primers minuts del curs. Poc conformat, l’FC Andorra ha continuat ‘mossegant’ a dalt i cercant les accions principalment per la banda esquerra, la de Calvo. I per aquí ha arribat. El cordovès, reconvertit a carriler, ha llançat una gran centrada a baixa altura que Manu Nieto ha seguit amb l’exterior, a tocar de l’àrea petita, per posar el 0-3 al lluminós (61′).

Passada l’hora de partit, Uzkudun ha fet el quart gol rematant tot sol un servei de cantonada llançat per Merquelanz (67′), i just després el conjunt de Tercera RFEF ha fet el de l’honor des del punt de penal. Hasier Iriarte ha estat l’encarregat de transformar-lo. Sense sortir del guió, Cerdà ha posat la cirereta amb un llançament des del vèrtex de l’àrea per deixar el definitiu 1-5 (83′).

