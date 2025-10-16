Gómez considera que l’equip ha de millorar més en atac que en defensa: “Si ataques bé, et generaran menys perill”

“Hem de millorar defensivament? Sí. I ofensivament? Molt”, el tècnic de l’FC Andorra, Ibai Gómez, ha estat clar en la prèvia del partit de demà contra el Granada corresponen a la 10a jornada de LaLiga Hypermotion. A l’entrenador tricolor li preocupa més el que fa l’equip en fase ofensiva, ja que és aquí on, segons Gómez, arriben els problemes defensius. “Si ataques bé, et generaran menys perill”, ha afirmat, tot destacant que han “d’ajustar millor les transicions ofensives del rival i finalitzar més jugades”.
En aquest sentit, el tècnic basc ha reiterat que la mentalitat de l’equip “està molt més enfocada a atacar que a defensar” i considera que “els gols que rebem no venen gairebé mai d’atacs posicionals, i això és un bon rendiment del nostre treball defensiu”, ha apuntalat.
Pel que fa a l’estat físic i anímic del conjunt andorrà després de la desfeta a Anoeta (0-3) a més de ser la segona derrota consecutiva, Gómez ha aclarit que “l’equip està bé”. Així, l’entrenador ha deixat clar que “no ens hem de fixar només amb els resultats” i ha destacat que “l’equip no ha merescut perdre cap dels dos partits (Leganés i Reial Societat B)”. Per tant, tot i els darrers resultats, el tècnic ha sostingut que “ja sabeu que som de mirar molt cap amunt, sense marcar-nos objectius perquè, al final, et poden limitar. Crec que estem a prop del que volem ser en aquest punt de la temporada”.
Quant al rival de demà, el Granada, tot i arribar en posicions de descens (20e) amb nou punts, els andalusos han fet un pas endavant en els darrers partits guanyant dos i empatant l’últim. “Aquests equips estan fets per estar a dalt i per ascendir, amb un poder econòmic alt, tenen grans jugadors i un entrenador (José Rojo Martín ‘Pacheta’), amb molta experiència”, ha indicat.
En aquest context, Gómez espera un partit molt complicat que, com tots en aquesta categoria, es pot decidir en petits detalls i és aquest punt el qual el tècnic creu que l’equip ha de millorar. “Hem de polir aspectes defensius i ofensius, en moments de petites relaxacions o certa frustració… La nostra evolució passa sobretot per això”, ha recalcat.
D’aquesta manera afronta l’entrenador de l’FC Andorra el duel contra el Granada a les 20.30 hores a l’Estadi de la FAF. Per a l’enfrontament, Gómez disposa de 24 jugadors disponibles, no ho estaran Josep Cerdà, que encara arrossega algunes molèsties, ni tampoc Gael Alonso per sanció. Pel que fa a l’onze titular, el tècnic no ha descartat jugar sense un davanter de referència, una opció que ja ha contemplat per altres partits.