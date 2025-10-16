Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El tècnic de l’FC Andorra, Ibai Gómez, en el partit contra la Reial Societat B. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

Gómez considera que l’equip ha de millorar més en atac que en defensa: “Si ataques bé, et generaran menys perill”

L'FC Andorra rep demà al Granada a les 20.30 hores amb ganes de retrobar el camí de la victòria després de dues derrotes consecutives que el situen setè

“Hem de millorar defensivament? Sí. I ofensivament? Molt”, el tècnic de l’FC Andorra, Ibai Gómez, ha estat clar en la prèvia del partit de demà contra el Granada corresponen a la 10a jornada de LaLiga Hypermotion. A l’entrenador tricolor li preocupa més el que fa l’equip en fase ofensiva, ja que és aquí on, segons Gómez, arriben els problemes defensius. “Si ataques bé, et generaran menys perill”, ha afirmat, tot destacant que han “d’ajustar millor les transicions ofensives del rival i finalitzar més jugades”. 

En aquest sentit, el tècnic basc ha reiterat que la mentalitat de l’equip “està molt més enfocada a atacar que a defensar” i considera que “els gols que rebem no venen gairebé mai d’atacs posicionals, i això és un bon rendiment del nostre treball defensiu”, ha apuntalat. 

Pel que fa a l’estat físic i anímic del conjunt andorrà després de la desfeta a Anoeta (0-3) a més de ser la segona derrota consecutiva, Gómez ha aclarit que “l’equip està bé”. Així, l’entrenador ha deixat clar que “no ens hem de fixar només amb els resultats” i ha destacat que “l’equip no ha merescut perdre cap dels dos partits (Leganés i Reial Societat B)”. Per tant, tot i els darrers resultats, el tècnic ha sostingut que “ja sabeu que som de mirar molt cap amunt, sense marcar-nos objectius perquè, al final, et poden limitar. Crec que estem a prop del que volem ser en aquest punt de la temporada”.

Quant al rival de demà, el Granada, tot i arribar en posicions de descens (20e) amb nou punts, els andalusos han fet un pas endavant en els darrers partits guanyant dos i empatant l’últim. “Aquests equips estan fets per estar a dalt i per ascendir, amb un poder econòmic alt, tenen grans jugadors i un entrenador (José Rojo Martín ‘Pacheta’), amb molta experiència”, ha indicat.

 En aquest context, Gómez espera un partit molt complicat que, com tots en aquesta categoria, es pot decidir en petits detalls i és aquest punt el qual el tècnic creu que l’equip ha de millorar. “Hem de polir aspectes defensius i ofensius, en moments de petites relaxacions o certa frustració…  La nostra evolució passa sobretot per això”, ha recalcat. 

D’aquesta manera afronta l’entrenador de l’FC Andorra el duel contra el Granada a les 20.30 hores a l’Estadi de la FAF. Per a l’enfrontament, Gómez disposa de 24 jugadors disponibles, no ho estaran Josep Cerdà, que encara arrossega algunes molèsties, ni tampoc Gael Alonso per sanció. Pel que fa a l’onze titular, el tècnic no ha descartat jugar sense un davanter de referència, una opció que ja ha contemplat per altres partits.

Comparteix
Notícies relacionades
El Consell General adjudica per 2 milions d’euros la segona fase de la remodelació de la Casa de la Vall
Tot a punt per a l’Andorra Cycling Masters amb Pogačar, Vingegaard, Roglič i Del Toro competint al cor del país
Els equips d’esquí alpí reprenen els entrenaments a Wittenburg abans de viatjar a Levi per preparar la temporada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Neix l’ENFAF Talent, un equip inclusiu que participarà en la Lliga Talent de futbol sala de la Federació Catalana
  • Esports
Xavi Cardelús tancarà el Campionat del Món de Supersport aquest cap de setmana al circuit de Jerez
  • Esports, Societat
Camina entre cims i somia travessar les torres d’Escaldes amb una corda: Moisés Castro, ‘highliner’ professional
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu