  Els esquiadors de fons de la FAE allargaran l'estada fins al 31 d'agost i participaran en les curses de rollerski de l'Alliansloppet.
Esquí fons

Gina del Rio mostra millores en els tests de pretemporada i Irineu Esteve es manté als valors de l’any passat

Els esquiadors de fons es preparen a Escandinàvia amb proves físiques a Oslo i entrenaments al túnel de Torsby abans de competir a l’Alliansloppet

Els esquiadors de fons Irineu Esteve i Gina del Rio han iniciat la setmana passada l’estada de pretemporada a Escandinàvia amb els entrenaments programats al túnel de Torsby, a Suècia. Abans, la delegació de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va fer parada a Oslo (Noruega), on els esportistes es van sotmetre a uns tests físics de control per valorar el seu estat de forma i l’evolució de la preparació.

Segons ha explicat el director de la secció de fons de la FAE, Xabier del Val, els resultats han estat positius. “Als tests que hem fet es poden controlar totes les variables de velocitat i pendent, així com les dades fisiològiques per comparar-les amb proves d’altres moments”, ha detallat. Del Val ha recordat que Esteve porta “un parell d’anys realitzant aquestes proves” i que això permet “comparar el seu estat actual amb el de temporades anteriors”.

En el cas de del Rio, ja havia fet un primer test el juny passat i, amb aquesta segona prova, s’ha pogut comprovar “si el treball implementat ha tingut efecte o si cal canviar aspectes de la preparació”. Els resultats mostren una millora en el seu rendiment, mentre que Esteve es manté amb uns valors similars als que presentava el setembre passat. “És una bona senyal, perquè encara som a l’agost i ja té els mateixos registres”, ha valorat Del Val. Tot i així, ha remarcat que aquestes proves ofereixen una referència física que caldrà validar en competició.

Un cop finalitzats els tests, l’equip es va traslladar a Suècia per entrenar en condicions de neu i fred al túnel de Torsby. L’estada s’allargarà fins al 31 d’agost i combinarà sessions d’entrenament amb la participació en competició. Esteve i Del Rio prendran part els dies 29, 30 i 31 a les curses de rollerski de l’Alliansloppet.

