Gina del Rio es queda fora de les finals a l’sprint de Lake Placid després de finalitzar 41a a la classificatòria prèvia

La Copa del Món d’esquí de fons de Lake Placid (Estats Units) ha acollit aquest dissabte la prova sprint en estil lliure (skating), en què Gina del Rio ha finalitzat en 41a posició i s’ha quedat fora de les rondes finals. L’andorrana no ha pogut accedir als quarts de final després de quedar-se lluny de les trenta primeres a la classificatòria prèvia, tall que marcava el pas a les eliminatòries.
Del Rio ha registrat un temps de 3.03.77, a 17,96 segons del millor crono, el qual ha estat per a la sueca Linn Svahn amb 2.45.79, i a 3,35 segons de la 30a plaça, ocupada per l’austríaca Magdalena Scherz (3.00.42). D’aquesta manera, la fondista tanca la seva participació en la prova sprint sense poder competir en les sèries decisives. La seva temporada a la Copa del Món es completarà aquest diumenge amb la disputa de la prova de 20 quilòmetres mass start en estil lliure, prevista a partir de les 19.30 hores (hora d’Andorra).