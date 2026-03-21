  • Gina del Rio, a la cursa sprint de la Copa del Món de Lake Placid. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
Esquí de fons

Gina del Rio es queda fora de les finals a l’sprint de Lake Placid després de finalitzar 41a a la classificatòria prèvia

L’andorrana es queda a més de tres segons del tall del top-30 i tancarà la temporada de Copa del Món amb el 20 km mass start d’aquest diumenge

La Copa del Món d’esquí de fons de Lake Placid (Estats Units) ha acollit aquest dissabte la prova sprint en estil lliure (skating), en què Gina del Rio ha finalitzat en 41a posició i s’ha quedat fora de les rondes finals. L’andorrana no ha pogut accedir als quarts de final després de quedar-se lluny de les trenta primeres a la classificatòria prèvia, tall que marcava el pas a les eliminatòries.

Del Rio ha registrat un temps de 3.03.77, a 17,96 segons del millor crono, el qual ha estat per a la sueca Linn Svahn amb 2.45.79, i a 3,35 segons de la 30a plaça, ocupada per l’austríaca Magdalena Scherz (3.00.42). D’aquesta manera, la fondista tanca la seva participació en la prova sprint sense poder competir en les sèries decisives. La seva temporada a la Copa del Món es completarà aquest diumenge amb la disputa de la prova de 20 quilòmetres mass start en estil lliure, prevista a partir de les 19.30 hores (hora d’Andorra).

Notícies relacionades
La FACIP avala eliminar el carnet de pescador per simplificar tràmits i evitar traves, especialment per als estrangers
L’FC Andorra cau contra l’Eibar i trenca la bona dinàmica en un partit decidit a pilota aturada abans del descans
El MoraBanc Andorra cau a la pròrroga davant el Bilbao després de cedir en un temps extra marcat per l’encert visitant

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Bartumeu Gabriel acaba 27è a l’eslàlom de Pozza di Fassa en una jornada discreta per als equips andorrans
  • Esports
Žan Tabak assenyala que “tots, inclús jo, hem de fer un pas més perquè el que estem fent fins ara no és suficient”
  • Esports
L’FC Andorra s’encomana a la continuïtat perquè “ens ha donat bons resultats i creiem que és el camí”
Entrevistes esportives
Roger Puig
Esquiador paralpí
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
