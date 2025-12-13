Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Gina del Rio, aquest dissabte en Copa del Món. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
  Esports
Esquí de fons

Gina del Rio dona el tret de sortida a la Copa del Món de Davos assolint una destacada 13a posició a l’esprint

La cursa acaba amb la fondista andorrana liderant la classificació sub-23 després de completar les rondes classificatòries i els quarts de final

La Copa del Món de Davos (Suïssa) ha començat aquest dissabte de manera immillorable per a Gina del Rio. L’esquiadora andorrana ha signat una excel·lent 13a posició a l’esprint en skating, un resultat que li permet entrar de nou entre les quinze millors del món. Es tracta del seu quart top-15 en una prova de Copa del Món i, a més, li ha valgut per ser la millor sub-23 del dia i situar-se líder de la categoria.

En la sessió classificatòria, Del Rio ha aconseguit el bitllet per a les finals amb un temps de 2.44.89, que l’ha situat en la 17a posició, dins de les trenta primeres que accedien a les rondes eliminatòries. L’andorrana ha quedat a 6.30 de la més ràpida, la sueca Jonna Sundling (2.38.59). Ja als quarts de final, Del Rio ha competit de tu a tu en una sèrie d’alt nivell davant l’estatunidenca Alayna Sonnesyn, la sueca Moa Ilar, la noruega Milla Andreassen, l’alemanya Coletta Rydzek i la finlandesa Jasmi Joensuu. Precisament Joensuu i Rydzek han estat les dues esquiadores que han accedit a les semifinals.

L’andorrana ha liderat bona part de la seva sèrie, en un frec a frec amb Joensuu, mostrant un gran potencial i una notable capacitat competitiva. No obstant això, a la pujada final, Andreassen ha trepitjat el bastó de Del Rio, fet que l’ha obligat a frenar i ha condicionat el seu esprint. Tot i recuperar-se ràpidament i lluitar fins al final amb Rydzek, l’alemanya s’ha imposat per només 0,05 segons en una arribada resolta per ‘photo finish’. Del Rio, Rydzek i Joensuu han entrat en el mateix segon, però el temps de l’andorrana (2.37.83) no ha estat suficient per accedir a les semifinals com a millor temps.

Líder sub-23

En la classificació sub-23, Del Rio ha estat la millor de la jornada, per davant de la noruega Milla Andreassen (17a) i de la italiana Iris de Martin (20a). Així, l’andorrana se situa líder de la categoria, per davant d’Andreassen i de la també italiana Maria Gismondi. Després de la cursa, l’esquiadora ha fet un balanç positiu de la jornada. “A la classificatòria he aconseguit la 17a posició i això m’ha permès entrar a les finals. Als quarts de final les sensacions eren bones, però a l’última pujada la noruega m’ha trepitjat el bastó i m’he quedat una mica endarrerida. Tot i així, estic contenta perquè les sensacions eren bones i he aconseguit el dorsal verd de líder sub-23”, ha valorat.

