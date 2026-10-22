La cambra aprova la pròrroga de la rebaixa dels carburants entre crítiques del PS per les prioritats de l’Executiu

Aprovada la nova llei que permet prolongar fins a finals d’any les rebaixes fiscals aplicades als carburants, una mesura que ha rebut el suport de tota la cambra parlamentària, tot i les crítiques socialdemòcrates, amb el conseller general Pere Baró com a veu representant: «Una cosa és donar suport a una mesura i una altra de molt diferent és acceptar el relat que ens vol traslladar Govern. No ens venguin aquesta iniciativa com una gran política de defensa del poder adquisitiu de la ciutadania, perquè la seqüència dels fets ens porta a qüestionar quines han estat les veritables prioritats de l’Executiu», ha manifestat durant el debat.
Des de la cartera de Finances, el ministre Ramon Lladós, ha tornat a defensar la continuïtat de les bonificacions davant l’evolució dels mercats internacionals, exposant que «els preus dels carburants a nivell mundial són molt volàtils i es fa extremadament difícil, per no dir impossible, anticipar amb dies o fins i tot setmanes d’antelació com evolucionaran. Les darreres setmanes, els preus dels hidrocarburs han continuat experimentant pujades significatives, més enllà del que les previsions de mercat i els experts havien anticipat». «Per això es torna a fer necessari reavaluar les rebaixes fiscals als carburants ja en vigor i prolongar-les fins a final d’any», ha afegit.
«Com que tenen un impacte significatiu en la recaptació fiscal, han de ser calculades amb el màxim rigor possible i no es poden aplicar ni de manera indefinida ni de manera indiscriminada, ja que això significa menys ingressos per a l’Estat, que al final reverteixen en menys serveis», ha continuat Lladós, mentre que Baró, per la seva banda, ha justificat el vot favorable «perquè considerem que qualsevol mesura que contribueixi a reduir el cost dels carburants i a alleugerir la càrrega econòmica de les famílies ja ens sembla bé. Però si realment la preocupació del Govern hagués estat, des del primer moment, protegir el poder adquisitiu de les famílies, nosaltres ens preguntem per què no ha escoltat abans les propostes que hem fet o per què no ens va escoltar quan vam formular la pregunta oral. En aquell moment se’ns deia que s’estava monitoritzant».
Així, el socialdemòcrata ha retret a l’Executiu altres iniciatives del seu grup parlamentari que no han prosperat: «Vam proposar indexar salaris i pensions a l’IPC i se’ns va dir que no. Ara sembla que les pensions sí, justament uns mesos abans de les eleccions. Vam defensar una nova pròrroga dels contractes de lloguer i se’ns va dir que no. Vam proposar augmentar el mínim exempt de l’IRPF i també se’ns va dir que no. Per tant, estem a favor d’aquesta rebaixa, evidentment, però no ens intentin vendre un relat equivocat», ha afirmat Baró, etzibant que «Govern ha demostrat una capacitat de reacció quan els interessos econòmics del sector han reclamat una resposta que no ha demostrat amb la mateixa determinació en altres àmbits. Una cosa és que la ciutadania es beneficiï d’una mesura i una altra és que la ciutadania sigui la raó per la qual s’ha adoptat».
«La informació publicada pel mateix Govern evidencia que aquestes mesures s’articulen mitjançant acords amb les empreses importadores i distribuïdores de carburants i que la competitivitat dels preus d’Andorra és la base. Quan des del nostre grup parlamentari es posa sobre la taula que cal reaccionar davant l’augment dels preus dels carburants, el Govern monitoritza. Quan es pressiona per part del sector empresarial, la monitorització s’ha acabat i cal prendre mesures», ha conclòs Baró la seva intervenció. Lladós, però, i davant les crítiques, no s’ha quedat callat i ha rebutjat que les decisions responguin a una preferència pels interessos empresarials: «Vostè sempre tendeix a contraposar interessos públics i privats. El nostre Govern creu que hem d’anar tots bé perquè fem créixer el país. No podem fer-ho tots els uns contra els altres».
«Les mesures es van posar després de monitoritzar l’evolució dels preus i l’evolució de les vendes. Els diners públics s’han de gestionar amb rigor i s’ha de mirar l’evolució dels preus abans de començar a aplicar aquest tipus de mesures», ha insistit Lladós, tot assegurant que les comprovacions efectuades fins ara indiquen que les empreses estan aplicant els descomptes compromesos. «Jo li asseguro que, en les proves que hem fet fins ara, els operadors privats estan traslladant els seus compromisos de reducció de preus a les butxaques dels ciutadans», ha afirmat. Altrament, Baró ha respost afirmant que «estem d’acord que a tots ens ha d’anar bé, però el problema és que la vostra balança sempre acostuma a anar més cap al privat que cap al públic».
Així, el socialdemòcrata també ha rebutjat que les seves propostes passin necessàriament per incrementar les subvencions: «Nosaltres no volem els diners públics per a ajudes. Aquesta és la seva política. Nosaltres el que volem amb els diners públics és que la gent no hagi de demanar ajudes. I això és el que potser no entenen», insistint que «calen mesures que permetin que els salaris, les pensions i les rendes de les famílies mantinguin la seva capacitat real de compra. També caldrà fer un seguiment efectiu de l’aplicació de les rebaixes perquè la reducció anunciada arribi realment al consumidor final». «Governar no és esperar que els interessos econòmics pressionin, sinó posar les persones al centre de les decisions», ha conclòs Baró.