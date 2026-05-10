  Frank Porté en la cursa al circuit de Spa-Francorchamps. | F.P.
Frank Porte surt reforçat de Spa-Francorchamps després de sumar punts i situar-se tercer del campionat

El pilot ha mostrat competitivitat i regularitat durant el cap de setmana malgrat quedar-se sense podi després d’una penalització a la primera cursa

El pilot Frank Porte ha completat un inici de temporada positiu al Circuit de Spa‑Francorchamps, on ha mostrat velocitat, consistència i capacitat competitiva des de les primeres sessions del cap de setmana. Després d’uns entrenaments lliures centrats a adaptar-se al traçat i trobar ritme, Porte ha signat una destacada classificació que li ha permès assegurar la tercera posició de sortida per a la primera cursa i la cinquena plaça per a la segona mànega.

La primera prova ha començat de forma molt favorable per al pilot, que ha protagonitzat una gran sortida fins a col·locar-se líder a la primera corba. Tot i això, una bandera vermella ha obligat a interrompre la cursa i a efectuar una nova sortida, fet que ha anul·lat l’avantatge aconseguit inicialment.

Després de la represa, Porte ha mantingut un ritme competitiu i ha acabat segon a pista, pressionant el líder durant bona part de la cursa. Una penalització posterior de cinc segons, però, l’ha relegat fins a la quarta posició final i l’ha deixat fora del podi.

Porte ha liderat la primera cursa a l’inici i ha confirmat el seu potencial amb dues actuacions sòlides al circuit belga

A la segona cursa, el pilot ha sortit des de la cinquena plaça i ha optat per una actuació més regular i conservadora. El ritme sostingut li ha permès conservar la cinquena posició i sumar nous punts per al campionat. Amb aquests resultats, Frank Porte ocupa ara la tercera posició de la classificació general, mantenint-se a poca distància del lideratge i consolidant un inici de temporada prometedor.

El pilot ja prepara la pròxima cita del calendari, prevista d’aquí a dues setmanes al circuit de Circuit de Zandvoort, als Països Baixos. Allà continuarà treballant amb l’equip per millorar el rendiment i reduir les diferències amb els primers classificats.

Després del pas per Spa-Francorchamps, Porte afronta les pròximes curses amb confiança i amb l’objectiu de continuar lluitant per les posicions capdavanteres del campionat.

