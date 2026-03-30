El pilot andorrà Frank Porté es marca el títol europeu com a gran objectiu després de renovar l’acord amb Andbank

El pilot andorrà Frank Porté renova el seu acord de patrocini amb Andbank i encara una nova temporada amb l’objectiu clar de lluitar pel títol europeu després de quedar-se a les portes el curs passat. “Estic molt content de poder renovar aquest patrocini amb Andbank i amb tots els meus altres col·laboradors”, ha assegurat Porté. “Afrontem la temporada amb molts reptes i molta ambició de poder guanyar aquest campionat a nivell europeu”, ha defensat.
La directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, ha reconegut que, malgrat quedar-se a les portes, la temporada passada “va ser especialment bona i rellevant, amb una meritòria sisena posició”. “Des de fa anys que apostem per projectes que representen talent, esforç i determinació, valors que formen part de l’ADN del banc i que també veiem reflectits en l’esport i molt especialment en el món del motor”, ha reconegut la directora, tot celebrant la renovació de l’acord.
La temporada es disputarà entre maig i octubre amb un format de sis caps de setmana de competició i dues curses per cap de setmana, fet que suma un total de dotze proves puntuables. “Potser aniran sortint altres coses durant l’any, però el focus és guanyar el campionat”, ha apuntat.
Porté també ha fet balanç de la temporada passada, en què va perdre el títol a l’última cursa. “Al final això són curses. A vegades surt al teu favor i a vegades no”, ha reconegut. “És veritat que vaig cometre algun error, però també vaig tenir mala sort amb incidents externs que em van fer perdre punts importants”, ha justificat.
La trajectòria del pilot continua marcada per la seva versatilitat. Després d’iniciar-se en el món dels simuladors, va fer el salt a la Fórmula 4, abans de competir en GT a la Porsche GT3 Cup. “Vaig començar amb els simuladors i després vaig tenir l’oportunitat de fer el salt a l’automobilisme real”, ha recordat. “Els simuladors formen part de les meves rutines diàries per preparar la temporada”.
El 2025 va ser un any d’adaptació a la nova categoria, amb una clara progressió al llarg del curs. “Al principi de temporada vam anar una mica més justos, però a mitjans i finals ja estàvem lluitant per les primeres posicions”, ha explicat. “Això em fa tenir confiança que aquest any tinc el nivell per lluitar pel campionat”.
El calendari tornarà a portar Porté a circuits de gran prestigi internacional i escenaris vinculats a la Fórmula 1. “He pogut córrer circuits que han estat un somni, com els carrers del Circuit de Mònaco”, ha destacat. “Aquest any el calendari torna a ser molt interessant a nivell de circuits famosos”.