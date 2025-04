Futbol

Fèlix Álvarez: “No jugar aquí ha estat una derrota, però no estàvem disposats a quedar en ridícul”

El lloguer de l'RCDE Stadium costarà a la FAF entorn els 100.000 euros, xifra que pretén recuperar amb la venda d'entrades

Divendres passat, després d’haver-ho avançat El Periòdic, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va confirmar l’RCDE Stadium com a l’escenari que acollirà l’Andorra-Anglaterra el pròxim 7 de juny a les 18.00 hores, el pròxim partit de la fase de classificació per al Mundial del 2026 de la selecció de Koldo Álvarez de Eulate. I aquest matí, per resoldre tots els dubtes generats al voltant d’aquesta decisió i de la ‘gairebé’ impossibilitat de jugar al nou estadi d’Encamp, el president de l’ens futbolístic, Fèlix Álvarez, i el secretari general, David Rodrigo, han donat una roda de premsa.

“No poder jugar a Andorra ha estat una derrota, el país s’ho mereix, però no estàvem disposats a quedar en ridícul davant el món”. Així de clar i contundent ha estat el president, qüestionat perquè el Principat no pugui acollir el duel, una decisió amb la qual la federació no s’ha volgut arriscar a perdre la subvenció de la UEFA. Cal recordar que precisament l’organisme encarregat de governar el futbol europeu va visitar el camp encampadà fa unes setmanes per fer-hi unes proves, les quals no van garantir jugar-hi tot deixant clar que es necessitaven un parell de mesos per tenir-lo totalment operatiu.

El sistema elèctric, el principal causant

Segons ha apuntat Rodrigo, que l’estadi no estigui acabat es deu principalment a afers amb el sistema elèctric: “Els estudis no van ser els més adients, però s’ha trobat ja la solució i s’està treballant en ella”. Des de l’empresa constructora ja han esmentat a la FAF que el dia 22 d’aquest abril la infraestructura sencera estarà llesta, a excepció de les modificacions demanades per la UEFA, i que serà llavors quan es tornaran a fer unes proves per donar el vistiplau definitiu. Aquestes obres, tal com ha dit el secretari general, suposen un petit increment del pressupost.

Així, el president de la FAF ha assenyalat que la idea és que els primers partits oficials que s’hi puguin acollir siguin els dos compromisos vinents de la selecció femenina, el 30 de maig contra Geòrgia i el 3 de juny contra Malta. També s’hi suma la final de la Copa Constitució, tot plegat conformant una sèrie de partits “que ens serviran de rodatge”, ha explicat Rodrigo.

Panoràmica de l’estadi de la FAF a Encamp. | FAF

L’RCDE Stadium, l’escollit

Finalment, l’estadi de l’Espanyol, a Cornellà-El Prat, ha estat l’escollit per acollir el partit entre andorrans i anglesos. El cost del lloguer s’enfila als 100.000 euros, xifra a la qual s’ha de sumar l’IVA i altres despeses com el transport, l’hotel o les dietes i que la FAF pretén recuperar, almenys parcialment, amb la venda d’entrades. En relació amb això, des de l’ens han notificat que demà es reuniran amb la federació d’Anglaterra per decidir, entre altres aspectes, el preu dels abonaments.

Entre les altres opcions, Álvarez ha reconegut que van parlar amb l’Osca, el Girona i el Barça per jugar al Johan Cruyff. En aquests darrers dos casos, coincidia amb el canvi de gespa que els equips fan en finalitzar cada temporada. També es va demanar al Govern jugar a l’Estadi Nacional, però tenint en compte els Jocs dels Petits Estats no van poder garantir unes condicions òptimes.

Canvi de data

Tots dos mandataris han assenyalat que es va demanar un canvi de data. En un primer lloc, fent el primer partit a territori anglès i el segon al Principat, però els Three Lions van dir que no perquè Wembley està ocupat el 7 de juny amb un concert de Coldplay. També es va demanar, atenent aquesta casuística, que els anglesos canviessin de seu, i la resposta va tornar a ser negativa. Com que el matx cau en dissabte, des de la FAF estan estudiant implementar alguna acció per facilitar el desplaçament a l’afició tricolor.